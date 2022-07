Más de Uno Luarca 20/07/2022

El 112 informo que dio por controlado a las 02.19 horas de esta madrugada el fuego. En la zona han trabajado bomberos de los parques de Valdés, Grandas de Salime y Barres y un jefe de zona. Hasta que se dio por controlado también participó en las labores de extinción la Brif de Tineo de refuerzo.

González, explico que el fuego que se daba “por controlado y más bien extinguido”, pero se volvía activar este martes poco después de las 12 h. Entre las hipótesis de las causas están; un descuido, el viento, el mal acceso para los camiones motobomba, y la reactivación del incendio de Ibias motivo un reparto de los efectivos, “todo un poco, en cuestión de minutos se reactivó”.

Al final, las llamas alcanzaron la plantación de la Parroquia Rural, destruyendo las 40 ha de árboles sembrados en el 2008, “una pérdida irreparable”. Comento que en unos años más daría un rendimiento económico para la Parroquia, de cara a realizar la mejora de las pistas de labor que son de su propiedad.

El fuego también afecto montes particulares, y aún no se evaluó la superficie quemada. La alcaldesa comenta que entre las pérdidas habrá que ver cómo afecta a la superficie quemada sobre la declaración de la PAC al no contabilizar en ese estado, y su acotamiento al no servir de pasto para animales.

Finaliza diciendo que a última hora de la tarde se temió que iba a cruzar un riachuelo y alcanzar la casa de La Muria, pero gracias al despliegue de efectivos movilizado por tal motivo se evitó.

El resto de la info a modo de titulares:

El fuego reactivado por descuido de Busmente (Villayón) quemo la plantación de La Parroquia Rural unas 40 ha, amenazo una vivienda. La Provincia Lugo registra hasta 9 incendios. La Coordinadora Ecoloxista reclama una moratoria en la pesca del salmón hasta la recuperación de sus poblaciones. Podemos solícita comparecencia de Dicta. Gral. Minería para explicar la destrucción del medio ambiente en Salave.

La concentración parcelaria de Monés-La Mortera-El Faedal-La Espiniella (Valdés) eximida de evaluación ambiental. Eurodiputada Clara Aguilera se reúne con pescadores de Puerto de Vega y Pdte. GAL y GAC. Directores de pesca y desarrollo Rural visitan la Fundación Edes. Calvo, Asturias contará con más de 600 millones para el próximo periodo de la PAC. Los equipos de 'Conect-As' hoy en Boal y Trevias.

La Uni fija máximo de alumnos para PUMUO Luarca en 60 plazas, mañana apertura matrícula. La Biblioteca de Castropol celebrará “Una tarde en los 20” el sábado 30. Elena Sierra sigue pidiendo al Ayto. Ribadeo un plan de limpieza. La banda de Ribadeo ofrecerá el tradicional concierto del día de la patria galega el lunes. La Biblioteca de Castropol expone ya la colección de libros firmados por sus autores.

El nuevo Bachillerato General solo se impartirá en el Occidente en Vegadeo. Junta Gobierno Local Ribadeo aprueba instalación de tres puntos de recarga eléctrica de vehículos y el Burger King. El Pita Festa regresa a Boal con aires de festival y con Mercedes Peón como cabeza de un amplio cartel musical. Los Contubernios Líricos de Luarca presentan el cartel y programa. La cantautora Lea Poldo, actuará mañana en el XVI aniversario del Museo del Oro de Asturias, sito en Navelgas.