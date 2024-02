Más de uno Luarca 20/02/2024

Los jóvenes reciben clases de refuerzo los lunes y los jueves de 16:30 a 19:00. Y además de merendar y ayudarles con los deberes del cole, realizan alguna que otra actividad fuera del aula, como en este caso visitar las instalaciones de Onda Cero Luarca.

Los jóvenes conocieron de cerca una estación de radio comercial con los distintos departamentos que la configura. Ninguno de ellos la había visitado con anterioridad, algunos la escuchan en su casa y otros nunca lo hicieron. No se habían hecho ni la más mínima idea de cómo es, y lo que más les ha llamado la atención es el locutorio, que en el argot radiofónico se conoce como “la pecera”.

Valoran positivamente la actividad en la que participan ayudándoles en sus estudios y también para ampliar conocimientos varios. Entre sus futuras profesiones el futbol, policías y escritores.

Estuvieron acompañados por un total de cinco personas voluntarias, de las que excepto una, la presidenta, pertenecen al grupo de Cruz Roja Juventud de Luarca.

Alumnos del programa "Promoción del éxito escolar" de visita por Onda Cero. | Onda Cero Luarca

La alcaldesa Navia, Ana Fernández, se ha mostrado “escéptica” sobre el futuro del espigón de la ría de Navia, al término de una reunión con el consejero de Fomento Alejandro Calvo, quien le participa la realización de una reparación de urgencia valorada en 166.000 €. No se acometerá una obra de rehabilitación y consolidación de la infraestructura en el mejor de los tiempos hasta el 2025.

La regidora señala que al escepticismo se añade el “temor” de cómo se va a desarrollar la obra. Primeramente, Calvo, le adelanto que realizaran los trabajos “de urgencia” de reparación, que pasan por recolocar las rocas que se dispersaron por el canal de navegación y la playa. Reforzar en una segunda fase el dique mediante la instalación de unas 5 toneladas de rocas y arreglar la base del muro y la zona superior que está rota.

El presupuesto para esta actuación es de 166.000 €, afirmando Calvo a la regidora que no hay partida para acometer una reconstrucción del espigón, tal como demanda Fernández, “lo único que se puede hacer es una reparación de urgencia”.

Le confirmo que había una serie de “propuestas” para la reconstrucción y que tendrán que ser sometidas a la consideración del departamento de Costas, al ser otro actor interviniente, según el consejero, quien además será el que determine la propuesta “más adecuada y si es necesario más o menos”, para solucionar el problema.

Estas propuestas no fueron mostradas a la mandataria en la reunión, pesé haberlas solicitado para su análisis. Dice que ya es complicado cuando tiene que intervenir una administración y con dos crece aún más el recelo “por si tienen que hacerlo las dos así escurren el bulto”.

Termina diciendo que no creen en las palabras y sí en los hechos, por lo que ha demandado un calendario de trabajo para los avances que puedan surgir.

Calvo, le ha dicho que hasta no incluir una partida en los presupuestos del año 2025 no podrán hacer nada seguro. Fernández, cree que “se sigue tirando el dinero con reparaciones puntuales” y que ya tienen “el agua al cuello” por lo que reclama una solución definitiva.

La tractorada del Occidente de ruta por Castropol, les apoyaron integrantes del PP de la comarca. | Cedida

Las tractoradas convocadas para hoy en Asturias por las tres grandes organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA-UCA en Cantabria, Asturias y Galicia han logrado cortar los accesos a la A-8 y A-67 en el límite entre Cantabria y Asturias. También han cortado el tráfico en Pajares.

En la zona Occidental, sobre una docena de tractores estuvieron en el polígono de Barres y posteriormente la comitiva se trasladó a la rotonda de esa misma localidad dando varias vueltas al circuito, ocasionando leves inconvenientes al tráfico rodado, al igual que en la de Figueras.

A la concentración acudió algún alcalde del PP, ediles y el diputado por la comarca, Salvador Méndez, que dijo que están en claro apoyo al sector, instando a las administraciones a escucharlos en “las reivindicaciones que son justas” y lo más importante “atenderlas”.

Lamento la poca asistencia de gente y tractores ante una problemática que definió de "importante” y que es vital el sector primario para disponer de los alimentos.

“Y no me parece que esto sea una gran representación para la cantidad de gente que tenía que apoyar, porque no, las reivindicaciones, yo creo que son todas las justas, y que se las tendrían que resolver, porque si no de cara al futuro será una problemática grande. Es una cosa que tendrían que solucionarlo lo antes posible”.

Paralelamente una serie de representantes sindicales entregaban el manifiesto con sus reivindicaciones a la delegada de Gobierno, Delia Losa, quien se ha comprometido a trasladar al Ministerio las peticiones hoy mismo.

El resto de la info a modo de titulares :

Una docena de tractores participan en la concentración ganadera de Barres. Diputado PP-Occidente, Salvador Méndez, insta a las administraciones a solucionar el problema del sector ganadero, en caso contrario se extinguirá. Medio Rural abre la línea para la incorporación agraria a personas de 41 a 56 años. Asturias Ganadera y GANAGRI convocan concentración en Cangas de Onís para sacar al lobo del LESPRE. Alcaldesa Navia escéptica sobre el futuro del espigón de la ría de Navia al no ver las propuestas que afirma Calvo que existen para una reparación integral. Transportes mejorará el firme de la A-8 en Valdés en el tramo de Queruas y por Navia.

Alcaldesa Navia brinda todas las instalaciones para la celebración de Gastroféminas 2024, tras el éxito del concurso de tapas y pinchos. Viesgo cortará mañana el fluido eléctrico en doce localidades de Taramundi. Cortadas hoy varias calles de Luarca por la realización de obras. El pleno del Ayto. de Coaña ratifica el convenio del plan de sostenibilidad turística. Hoy termina el plazo en Navia para solicitar las terrazas en espacios públicos. El locutorio “la pecera” de Onda Cero Luarca lo que más ha llamado la atención a los jóvenes de promoción éxito escolar de la Cruz Roja.

La Fundación EDES organiza en Tapia unas jornadas sobre el precariado en el Occidente. Enrique Rodríguez Nuño se reunió con alcalde San Tirso de Abres. El Ayto. de Vegadeo está elaborando una guía de empresas y negocios del Concejo. Tapia de Casariego acogerá la presentación del poemario “un nuevo amanecer”. Vegadeo celebra el V Encuentro de bolillos el primer sábado de marzo. Vegadeo celebrará el II Maratón de tute con más de 3.000 puntos en juego. Ayto. Foz abre mañana la cafetería del náutico para verla a posibles adjudicatarios.