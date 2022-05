Más de Uno Luarca 17/05/2022

El pasado viernes Yáñez, que pertenece a la asociación al tener un hijo que padece la enfermedad de Dent, que le detectaron durante el periodo de la pandemia, inicio el mural en Luarca, que entre otros trata de "visibilizar y recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad”.

Explico que el único caso detectado en Asturias se unió a la asociación recientemente, y de ahí que acometiesen el primer mural en Luarca. Dijo que están muy “ilusionados” porque se abrió un proyecto para la investigación de la enfermedad en el hospital clínico de Santiago, en colaboración con un hospital catalán y tinerfeño. “Dentro de la asociación proyectamos multitud de proyectos en donde el arte y la cultura tienen un poder importante” y que estan desarrollando principalmente en Galicia.

Disponen de una camiseta solidaria con un dibujo realizado por su hijo y que estampa la empresa “Rei Zentolo” que destina el 100% de la venta para la investigación.

El proyecto mural que desarrollaron es vestir con esa camiseta solidaria a Severo Ochoa, “porque vimos que era el personaje importante y realmente relevante que tiene mucho que ver con nuestra asociación, porque al final la enfermedad de Dent, es una enfermedad de mutación genética. Y bueno, pues Severo Ochoa, como premio Nobel de medicina y todos sus descubrimientos genéticos, pensamos que era el sitio ideo para hacer la primera acción en Asturias”.

La dimensión del mural de unos 16 metros de largo por 10 de ancho hace posible su contemplación desde sitios como las playas o el bosque-jardín.

La concejala de Servicios Sociales, Clara García, explico el día del inicio de la actividad que fue una idea que les gustó en la que se cumplen tres objetivos “colaborar con la asociación que lo merece, destacar la figura de Severo Ochoa y embellecer un edificio deteriorado”.

El siguiente mural dijo que será en Galicia, probablemente en Pontevedra y Vimianzo.

Se trata de una dolencia muy rara de origen genético que afecta al riñón, entre otros órganos y sistemas, están diagnosticadas unas 411 personas en todo el mundo. La asociación la forman cuatro familias, tres gallegas y una asturiana.

Arribará al puerto de Luarcar una replica de un volantero gallego de más de 200 años. | Cedida

La Asc. Cultural El Piueiro y la Organización de Palangreros Guardeses (OR.PA.GU) de A Guarda, Pontevedra, se encuentran realizando la ruta marítima entre A Guarda y Pasajes, a bordo de una réplica de un bote que desapareció a principios siglo XX y documentado del XVI, es a vela y servía antaño para la pesca. Esta tarde sobre las 18 h arribara al puerto de Luarca.

La expedición está formada por un total de 11 personas, la gran mayoría profesionales jubiladas de la mar. Se encuentran en plena travesía para llegar a Pasajes y participar en un festival de embarcaciones tradicionales de Europa en el que participaran unas 150.

El Pdte. del Colectivo Joaquín Cadilla, explica que la finalidad es la de “llevar nuestra cultura, divulgarla allá donde sea necesaria, que no se pierda, sentirse orgulloso de todos los pueblos del mar, que a veces nos olvidamos de ella”.

El bote sirve como museo y es visitado por centenares de escolares gallegos, así como de niños en riesgo de exclusión social, con el que les tratan de explicar el antiguo oficio tradicional gallego por excelencia.

Cadilla, relato que se trata de un bote grande, un volantero, que en su momento se dedicó a la pesca de la merluza, es abierto, la propulsión a vela en la que llevan impresa la figura de la escritora gallera Rosalía de Castro. Dispone de un motor auxiliar por normativas, pero mantiene todas las características originales de la época.

La siguiente escala será en Gijón y posteriormente en Cantabria hasta llegar al destino para participar en el festival que se desarrollará entre el 26 y el 29 de este mes en tierra vasca.

