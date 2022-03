Con Darío Martínez

Más de uno Luarca 16/03/2022

La Concejala de Servicios Sociales del Ayto. de Navia, Marga Iglesias, insta a la Consejería de Servicios Sociales, a que se pronuncie sobre la idoneidad o no de los terrenos que les ofrecieron en El Ribazo y en La Granja para la construcción de una Residencia publica de mayores “si dicen que no a ninguno pues que lo digan, que lo digan de una vez, y que no les vale ninguno, que después vengan al concejo de Navia y que lo expliquen”.