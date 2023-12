Más de uno Luarca 13/12/2023

Adolfo García, presidente de la Federación, hace una valoración “positiva” del incremento de la merluza, al decir que empiezan a tener “una cuota digna, lo que permitirá una planificación a los pesqueros para todo el año”. Dependiendo del segmento tendrán que hacer intercambios.

El la otra cara de la moneda esta la reducción del abadejo en un 53 % hasta el año 2025 algo quecalifica de “muy negativo”. Dicen no entender a la parte científica al afirmar que ellos ven que “el abadejo es abundante”. Señala que se trata de “una especie que a todos los pescadores nos repercute” y especialmente en el último trimestre de año, cuando la pesquería es “más explosiva”.

Instan al Ministerio a buscar una solución con intercambios con otros países con las especies que les sobren.

Las reducciones de la caballa con el 5 % dijo que no les afecta “lamentablemente” al no estar consumiendo la cuota, debido a la pesquería del anzuelo y la afección del bonito rojo sobre los cardúmenes. Para el lenguado lo mismo.

Ponen objeción en la raya que sigue como estaba con restricciones, pese a que aseguran que ha aumentado el stock “está en muy buenas condiciones” y discrepan una vez más con los científicos.

El rape sube un 7 % algo que dicen no entender al detectar que “no hay stock, no está en buenas condiciones”. A la hora de poner una nota al Ministerio le da “un cinco raspados. Tiene que mejorar el Ministerio en sus negociaciones” y dice que verían con buenos ojos reducir el rape y todo lo contrario con el abadejo que insisten que “está en buenas condiciones”.

Termina lamentando que por vez primera se tenga en cuenta la propuesta científica en la reducción del abadejo en el tope máximo solicitado del 53 % y que no fuera una cantidad inferior como venia siendo habitual.

Cipriano Fernández presentara mañana un libro dedicado al C.D. Treviense. | Onda Cero Luarca

El escritor y empresario editor luarques, Cipriano Fernández, presentará mañana la decimotercera publicación dedicada en esta ocasión al “C.D. Treviense: Un Histórico del Futbol Español”, será en la sala de audiovisuales del Colegio de Trevias desde las 20 h con el acceso libre hasta completar el aforo.

Fernández, dijo que cumple “un viejo anhelo” el de poder hacer una publicación a cada uno de los cuatro clubes del concejo de Valdés. El libro que mañana verá la luz, consta de un total de 415 páginas, seccionado en trece capítulos, en los que, durante un trabajo de dos años, da cumplida fe de la historia de este club que tiene 93 años.

El repaso de los jugadores, partidos y resultados, acompañado de la presencia de los deportistas más laureados de la Parroquia, unido al potencial comercial, entre otros artículos, hacen de la publicación que consta de 412 fotografías entre color y blanco y negro una lectura atrayente para el lector.

Prologado por el ex jugador local, Saúl Fernández García, actual entrenador del Villarreal C.F. editado por Ediciones Luarca, tiene una primera tirada de medio centenar de ejemplares que se pueden adquirir al precio de 35 € en varios locales de Trevias y en las librerías de Luarca.

CLAS renueva vocales de la Junta Rectora y de la Comisión de Control. | Cedida

Central Lechera Asturiana SAT ha acordado en la Asamblea General Electoral renovar a seis nuevos vocales de la Junta Rectora —cinco en representación de los socios activos y uno en representación de los socios excedentes— de los doce que la componen, y a dos miembros de la Comisión de Control, de los cuatro que la forman.

Tras llevarse a cabo el proceso de votación en presencia de notario han sido nombrados miembros de la Junta Rectora en representación de los socios activos S.A.T. Los Laureles, Ganadería Rafaela S.C., Casa Bigotes S.C., Ganadería El Ferreiro S.C. y Ganadería El Palacio, S.L.

Por otro lado, la candidata electa la Junta Rectora en representación de los socios excedentes es María Ángeles González Cueto, mientras que los candidatos electos a la Comisión de Control: Manuel Ángel Heres García, y Ganadería Parlero S.C.

A la Asamblea han asistido 103 compromisarios que representan un 99% de este órgano de decisión.

El resto de la info a modo de titulares:

Federación Cofradías de Asturias da un aprobado raspado al Ministerio en gestión cuotas, muy mala la reducción del 53 % del abadejo. Dir. Gral. Pesca considera beneficioso el aumento de cuota de merluza y bonito, solicitará compensación en las especies con reducciones. Planas califica de “magnífico resultado” el reparto de pesca de merluza. CLAS renueva a seis vocales de su Junta Rectora y a dos miembros de la Comisión de Control. Fomento adjudica a Obras Generales del Norte en 419.000 € la obra de intersección entre la ST-1 y la variante, en San Tirso de Abres.

Cipriano Fernández presentará mañana un libro sobre el Treviense, cumple un viejo anhelo con los cuatro clubes locales. Alcalde Valdés define el “espacio Estremera” como una zona muy viva y en honor a un ser ya mitológico de Valdés. El patrón Mayor de Puerto de Vega, reelegido como Pdte. de la Fed. Asturiana de Pescadores. Gerente Banco Tierras visita la finca el Banzao de Mantaras (Tapia de Casariego). Ayto. Valdés aclara que concurso decoración es solo para núcleos urbanos de Luarca y Trevias, estudiara ampliarlo a la zona rural.

Retomada la campaña del percebe tras el cierre voluntario con 92 € de precio al mejor lote. Ayto. Foz renovará tres parques por 120.000 € y pone en marcha un espacio para aprender andar en bicicleta. Consejera de Salud se reunió con alcalde Tapia para abordar el nuevo Centro de Salud. La Antena Cameral Luarca celebro hoy un taller para informar sobre el cierre contable y fiscal. Mondoñedo compra dos inmobles por casi 56.000 € para continuar con la rehabilitación de Rocha de Vélez y la plaza de San Xoán.

Adjudicada la mejora de la carretera entre la Caridad y Sueiro, por 459.800 €.El Ayuntamiento de Valdés abre inscripción para que nadie se quede solo/a en la Navidad. Biblioteca de Figueras celebra hoy un encuentro con escritora Aida Sandoval. Ayto. Castropol programa hasta 15 actividades durante cinco días de este mes para niños mayores de 5 años. ACIAFOZCCA sorteará 15 premios de 100 € por realizar las compras navideñas.