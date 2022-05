Más de Uno Luarca 13/05/2022

La reivindicación de los colectivos consiste en que se habilite una línea de transporte y que sea sufragada para que los hijos puedan cursar estudios en centros diferentes al de la residencia.

La portavoz, María Josefa Martínez, recuerda que desde el 22 de marzo del anuncio de la consejera en sede Parlamentaria de que habilitaría una línea, “a fecha actual y transcurrido un periodo muy prudencial, seguimos igual, no queda otra que decir que engañan a la ciudadanía del Occidente”.

Ante lo que afirma "enfado generalizado" de los padres, señalan que, si no va a haber una solución, o que se estén adoptando Resoluciones para ello, anuncian que tendrán que “tomar medidas más desagradables y contundentes” que por el momento no quieren desvelar.

El colectivo está a punto de terminar una recogida de firmas por la causa que presentaran en la Consejería, ese mismo día pedirán una cita con la consejera con la pretensión de poder hablar y que les den explicaciones que no reciben. “No es cuestión de enfrentamiento ni mucho menos, el curso está pasado, y o pagan los padres, o los chavales no van a estudiar”. Preguntando si es justo en como revierten los impuestos, y en que les favorecen. “El occidente no hay por donde cogerlo. Abandonados y discriminados”.

La zona verde de Luarca no se quitara, se afinará. | Luarca

El alcalde Valdés, Óscar Pérez, asegura hoy que la zona verde cumple su objetivo, que es la disponibilidad de aparcamiento en determinadas horas para que la gente pueda acudir al comercio local. No se suprimirá, a la vez que informa que la policía local está realizando una observación minuciosa del porcentaje de la ocupación para obrar en consecuencia.

Matiza, sobre el primer apartado, “que el objetivo se está cumpliendo” que cuando cierra el comercio está libre de cobro, y eso les confirma que la dinámica "es correcta" para ese cometido de lunes a viernes. "Creemos que se ha ido en la dinámica correcta, que es tener disponibilidad de aparcamiento a cualquier hora en Luarca".

Sobre la falta de ocupación, deja claro que no están hablando de un estado de fe, y que sea dogma, “y que sea imposible de cambiar”. Que están observando mediante los antes de las la policía local el estado de porcentaje de ocupación, y que para finales de mayo o principios junio se harán los reajustes que sean pertinentes “y si hay que hacer reajustes los vamos a hacer, porque lo que se pretende no es enrocarse en una posición, sino tratar de sacarle el máximo partido a esas zonas”.

Termina diciendo que “no retiraran” el sistema, y si, por el contrario, “refinar” para disponer de aparcamientos de cara al comercio.

El resto de la info a modo de titulares:

Alcalde Valdés asegura que la zona verde cumple su objetivo, no se quitará, en observación, hasta final de mes, para afinamiento. Las AMPAs del Occidente acusan a la consejera Educación de engañar a la ciudadanía al incumplir transporte escolar. Entra en vigor el presupuesto del año en Vegadeo 4.191.000 €. Ayto. Navia galardonado con la escoba de oro por la gestión Smart de quejas. Coordinadora Ecologista alega al parque eólico Artosa (Valdés-Tineo) por el elevado impacto ambiental.

El Principado licitará en breve redacción de dos tramos entre Boal e Illano de las AS-12. La Plataforma Valles del Navia lamenta que El Principado siga con promesas y sin máquinas en la AS-12. El Patronato de la Fundación Margarita Salas estar integrado entre 3 y 20 miembros. Abril dejo en Luarca 168 litros de agua en 14 días y 0´39 °C más frío que año anterior, según estadística MeteoLuarca. Ayto. Ribadeo anima a la gente a participar en el "Ribadeo de Tapeo" que se inicia mañana.

Recogidas un total de 143 bolsas de sangre en dos días en maratón de Navia. Vestido, calzados y alimentos tiran del IPC en Asturias para arriba un 0,2% en el mes de abril, la tasa interanual en el 8,3%. Casi 40.000 € para mejorar el estacionamiento del cementerio de Foz. Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil e Historias del Mar de Puerto de Vega programa diversas actividades. Ribadeo celebra desde mañana la VIII edición de letras no campo. Hoy se abordará en Boal, los montes públicos en la aldea del siglo XXI.

Medio Rural dispondrá de 37 millones para la Incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones y pagos, daños fauna salvaje. Más Luarca-Valdés sin respuesta del Ayto. ante las 800 firmas solicitando geoparque, seguiremos esperando. Una decena de jóvenes pasaron por la autocaravana del emprendimiento en Vegadeo. Coordinadora Plataforma Valles del Navia se reunirá el domingo para realizar valoraciones, entre ellas el incumplimiento del Plan sanitario Área I. Ayto. Tapia programa actividades con motivo internacional de los museos.