Más de Uno Luarca 13/04/2023

El alcaldable, lamento y pidió disculpas por el espectáculo ofrecido en las primarias. “Tengo que pedir perdón a todos los militantes y a los no militantes, simpatizantes en general, y a todos los castropolenses por el esperpento que se ha vivido, que para nada, somos responsables la candidatura alternativa”.

No sabe si todo esto les pasara factura en las urnas. “No lo sabemos hasta el 28 de mayo. Naturalmente, nosotros no partimos de cero, partimos con puntos negativos después de todo este esperpento que ha montado el señor Vinjoy. Creemos que somos capaces de revertirlo durante la campaña electoral. Esperemos que no nos ponga palos en las ruedas del señor Vinjoy, presentando una candidatura independiente, y bueno, se verá lo que decidan los castropolenses”.

En la asamblea participaron 37 militantes (64 %) contabilizaron 29 votos a favor del único candidato, ocho votos en blanco, y a la cita acudieron nueve personas menos que en la cita de febrero.

Francisco Javier Vinjoy, dijo que baraja presentarse con una agrupación de electores a las elecciones de mayo y consecuentemente darse de baja en el PSOE. Lo hace al considerar que no hubo seriedad por parte del partido en el proceso de primarias, al entender que ni tanto la agrupación local, la FSA como Ferraz, obraron de forma correcta en este proceso.

No se presentó a la segunda vuelta, “en consonancia con el recurso presentado”. Que ellos concurrieron en la primera con toda la documentación correcta, mientras que la otra candidatura no lo hizo, “y, por el contrario, se optó por volver a empezar de cero” cuando a su juicio debería de haber quedada anulada la otra candidatura y, por lo tanto, sin validez. Dijo que respetan las decisiones de los órganos del partido, pero en este caso “no las comparten”.

Sobre tu futuro dijo que terminara la legislatura como regidor, y que están "sopesando presentar una candidatura mediante una agrupación de electores", lo que daría paso "consecuentemente a darse de baja en el PSOE".

Recrimina a la junta local el haber cambiado el curso de la historia y que serán los responsables directos si pierden la alcaldía.

Por su parte, Álvarez, ante este proceso de primarias, destaca "lo democrático que es", y que no tienen otros partidos, siendo respaldada por el 70 % de los militantes. Explico que el motivo ha sido el “alejamiento” del alcalde con los vecinos.

Ante una valoración del mandato no se cortó en absoluto para afirmar que “Yo creo que lo ha hecho peor que mal, pero ha tenido aciertos, naturalmente, sí". Entre las lagunas, la gestión del personal “en muchos aspectos han quedado olvidados, no adecuarse al programa electoral que se había establecido, bueno varias cosas más, pero no pienso que sea el más adecuado para decir todas las carencias, porque naturalmente yo soy la parte contraria” y opina que eso lo tendría que hacer una persona más ecuánime.

Negó que no hubiera control en el proceso, sobre la documentación de avalistas, que no se puede hacer pública por la protección de datos, a la vez que le recordó que accedió a la alcaldía en un proceso similar en el que él era el secretario general y con miembros en la Junta “que rápido se olvida uno cuando interesa”.

Astrid Lema una de las promotoras de la reunión vecinal de afectados fuego. | Luarca

Las asociaciones vecinales afectadas por los incendios forestales de los Concejos de Tineo y Valdés han sido convocadas a una junta extraordinaria de vecinos en la localidad de Paredes (Valdés) para este sábado con la finalidad de "analizar propuestas conjuntas y defender colectivamente los intereses".

La junta está promovida por un movimiento civil, como preciso Astrid Lema, una de las promotoras de la iniciativa, que dijo han cursado invitación a las Juntas de vecinos afectados por los Incendios forestales, de los concejos de Tineo y Valdés, así como todas las personas interesadas. La reunión que comenzara a las 16 h, en las escuelas de San Pedro de Paredes, con un total de seis puntos en el orden del día.

Pretenden que sea un proceso de participación colectiva “donde se analizarán diferentes propuestas” e intentarán “defender colectivamente el interés de los afectados”.

Abordarán la puesta en común de las experiencias y pérdidas patrimoniales ocasionadas y un diagnóstico previo de los elementos comunes entre los asistentes. Las gestiones post-incendios relacionadas con elementos dañados de las infraestructuras de los pueblos (traídas de agua, depósitos, y otros), la gestión de la madera afectada. Analizarán modelos de protección y extinción de incendios para la defensa de los pueblos rodeados de masa forestal o los Modelos de gestión forestal y prevención de incendios. Las relaciones con las administraciones también están en la hoja de ruta para terminar con ruegos y preguntas.

También cursaron invitación al Ceder Valle del Ese-Entrecabos, y Navia-Porcia, MITECO, ingenieros profesionales del sector forestal y hasta Bomberos de Asturias, entre otros.

También les contamos la celebración mañana de la jornada de empleo y despoblamiento en la comarca, que organiza la Fundación EDES en Castropol durante todo el día. Y por su parte el Gabinete psicológico de Marina Pérez, de Villar, en Valdés, por mediación de la logopeda Estefanía Méndez, nos ilustró sobre la problemática de la dislexia y lo importante que es detectarla.

Estas y otras infos. las podrás escuchar aquí.