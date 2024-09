Más de uno Luarca 12/09/2024

Las dos Organizaciones dicen haberse enterado por la prensa de las ayudas directas para 506 ganaderías afectadas por la enfermedad, les parecen “insuficientes”, porque la cuantía no cubre los daños reales de los animales “con solamente 500 € por muerte” como explico Carmen Cruzado, Secta. Gral. De Coag.

Sigue relatando que “lo peor es que muchas explotaciones (no saben cuantificar al no tener acceso a esa información) se van a quedar fuera y no percibirán ningún tipo de indemnización pese a haber padecido la enfermedad por no disponer del justificante del laboratorio”.

Pretendían en una reunión fallida con la Consejería desde hace 15 días exponer la siguiente propuesta para minimizar aún más los daños en el sector. “Creemos que es suficiente con que todos los ganaderos, tenemos un libro de registro de explotación de tratamientos de veterinarios, donde un veterinario clínico pone el Crotal de un animal, que es como su DNI, el tratamiento que le aplica y para qué enfermedad es. Que en este caso pone que es para la enfermedad hemorrágica epizoótica y creemos que eso es más que suficiente para justificar que hubo unos gastos en la explotación y que se le puedan indemnizar a todos esos ganaderos”.

Terminan dudando del efecto de la vacuna si se aplica ahora y que más bien sería aconsejable de cara al invierno y primavera para evitar la próxima temporada.

Las reacciones son al anuncio del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, de que concederán ayudas directas por valor de 1.068.000 € a 506 explotaciones de ganado bovino afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). La finalidad es la de paliar las pérdidas económicas que han producido muertes entre el 4 de septiembre del año pasado y el 15 de abril del actual.

Marcos hacia el anuncio en la Comisión del ramo de la Junta General ante una pregunta del diputado del PP Luis Miguel Venta Cueli sobre sí ha adoptado las medidas necesarias para evitar la propagación de la Enfermedad. El popular acusó al Principado de “no tomar medidas contra la enfermedad y no escuchar a los ganaderos”, por lo que reclamó la dimisión del consejero y de la directora general de Ganadería.

El consejero dijo que no les darán ese gusto y explico que las ayudas se distribuirán mediante un proceso “que elimina la burocracia y no requiere la solicitud previa del ganadero”. Las explotaciones afectadas percibirán los fondos “sin haber realizado trámite administrativo alguno”. Se destinarán a todas las explotaciones en las que se ha confirmado oficialmente la enfermedad y permitirán cubrir parte de los gastos de tratamiento, limpieza y desinsectación, además de las pérdidas por animales muertos.

La cuantía de la ayuda fija un precio de 500 euros por animal y se dispone un límite máximo de 15.000 por explotación.

Asturias y Galicia muestran analizan en Viveiro diversos sectores económicos. | Cedida

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la sexta edición de los Encuentros del Eo, organizados por La Voz de Galicia y La Voz de Asturias con el patrocinio del Banco Sabadell, en el apartado de financiación autonómica, el titular asturiano defiende un Estado federal, y que sigue vigente la declaración de Santiago y que no permitirá que salgan perjudicados. Mientras su colega rechaza que sea troceado el sistema, además de que ambos coinciden en que no están lo suficientemente bien financiados

Rueda dio a conocer los cálculos de la cuantía que supone la prestación de servicios en su Comunidad y los cifro entre 1.100 y 1.200 millones algo que asegura que es "insuficiente" entre lo que gastan y reciben, “algo que debemos de reclamar” no siendo partidario de agravar a la ciudadanía con más impuestos.

Barbón, apelo a la declaración de Santiago, para dejar claro la singularidad de los territorios “nuestras singularidades tienen que formar parte del sistema”.

En este sentido dijo que “es normal que no pensemos lo mismo porque cada uno de nosotros atiende a conceptos diferentes de cuál es el marco conceptual mejor para esa financiación”.

Afirmo que “sigue plenamente vigente la declaración de Santiago” y califico de “absurdo” el rehacerla que siguen “plenamente vigentes” los acuerdos de la Junta General del Principado de Asturias en materia financiación. “Hay que abrir esa negociación, nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser un acuerdo que se cierre en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese acuerdo final tiene que ser multilateral y por supuesto como estamos hablando de una reforma de la LORCA tiene que ir a una votación en el Congreso de los Diputados”.

El resto de la info a modo de titulares:

