Más de Uno Luarca 11/11/2022

Alberto Crespo y M.ª Ángeles Pérez demandando mejoras a Vipasa. | Luarca

El Pdte. de la Comunidad de Vecinos, Alberto Crespo, acompañado de M.ª Ángeles Pérez, explicaron que llevan reclamando los arreglos durante varios años, y que les dicen que están haciendo el estudio, pero nadie les informa y el tiempo va transcurriendo.

“Llevamos muchos años reclamando muchos arreglos de los que, por el edificio en sí, por los años que tiene, por averías que lógicamente tienen que ir saliendo, hay que reparar.”

Recuerda que son propietarios en un régimen de arrendamiento, y que Vipasa es la gestora de las viviendas del Principado. “En principio, puedo decir que nunca se negaron a reparar las averías que se reclaman. Aquellas que normalmente o las empiezan, o las dejan a medias, las arregla mal, o simplemente sigue corriendo el tiempo y nunca llegan a arreglarse todas las situaciones en las que reclamamos”.

Explican que el edificio que data de poco más de una veintena de años le urge pintar para evitar que el agua entre en las viviendas. Dicen que los canalones están rotos y vierten el agua directamente por las paredes, sucede más de los mismo con las bajantes. Las ventanas y galerías que son de madera están “podridas” y tienen “agujeros” lo que les resulta complicado mantener en los domicilios una eficiencia energética calorífica.

“Nos dicen que sí, que está tramitado, de que pronto se hará un estudio de una tramitación para el presupuesto para los arreglos, y tal, pero nadie se pone en contacto con nosotros”.

Al coordinador de zona le ponen de manifiesto las quejas que cursa oficialmente “pero al final nunca se llevan a cabo. No podemos decir que no todas, porque dentro de las viviendas algunas de urgencias se hicieron aunque tardasen. Pero en este caso de los exteriores ya necesitan un mantenimiento urgente, tanto de ventanas, como de galerías, como de fachadas, como canalones, porque las humedades están entrando entre las viviendas. Y no acabamos de recibir ni respuesta, ni nada que se le parezca”.

Terminan comentando que se hacen cargo de determinados mantenimientos y pagos que correspondería al titular que es Vipasa, citando los trabajos de jardinería exterior, los desatascos, el vado de acceso a los aparcamientos, y el alumbrado eléctrico exterior, algo que les supone unos 4.000 €. “Entendemos tendría que correr a cargo del titular que es Vipasa”.

El resto de la info a modo de titulares:

Los vecinos de las viviendas públicas de Almuña demandan a Vipasa la mejora del edificio exterior y solucionar problemas varios. Pleno Ribadeo aprueba inversión de 1,6 millones para el arreglo del hospital asilo. PP-Ribadeo se felicita por la creación de una comisión técnica para hospital asilo, se debería de abrir a todos los portavoces municipales. Entra en vigor modificación crédito Valdés por importe de 277.5000 €. El proyecto “Falamos” se impartirá en Valdés, Tapia, El Franco y Navia en el Occidente.

Educación subvencionará la creación de 49 nuevas plazas para alumnado de 0 a 3 años entre Castropol y Vegadeo. Carlos Valle, se hace justicia que se indemnice a vecinos por la afección del parque eólico. El Franco elegido para la celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, el sábado 19. La Schola Cantorum de Grado presentará la versión de “El Farin” de Pepe Avello a tres voces, mañana en La Caridad. Mondoñedo se promociona XXIII edición da Feira Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense.

Alcalde Navia satisfecho por la actuación del saneamiento de Anleo con casi 3 millones de inversión en donde no hay rechazo a la ubicación de la EDAR. Foz adjudicó las obras de humanización a Construcciones y Canalizaciones José Saa SL por 753.000 €. Ayto. de Cudillero aprueba una modificación de crédito por 72.400 €. Ayto. Valdés expone al público la modificación de varias ordenanzas. La Fundación EDES organiza hoy un curso de iniciación al voluntariado. ACISA-Ribadeo expone a mandos de la Guardia Civil las principales inquietudes.