Más de uno Luarca 11/06/2024

La falta de médicos unida a las vacaciones del personal sanitario, la falta en la cobertura de las vacantes y la llegada del verano puede agravar la situación en pocos días, según advierte el Prest. de los populares veigueños, Armando Pérez.

“La enfermedad que aqueja al hospital de Jarrio donde ya no se atienden una buena parte de las especialidades, parece ser que por la teoría de los vasos comunicantes se va extendiendo a otros centros del Occidente, en este caso al centro de salud de Vegadeo que ve como su personal sanitario está reducido al 50% no hay pediatra, no hay geriatra, el centro de salud de Castropol, Figueras y San Tirso de Abres, abre los días que abre, y por falta de personal. No se cubre vacaciones, no se cubren bajas y la situación se va a grabar dentro de pocos días, cuando llega la época estival y empieza a llegar la gente que está de vacaciones, y que va a utilizar un servicio que no existe”.

Dijo que se manifestaron en la inauguración de la feria "sin ningún tipo de identidad, ni padrinos", sin faltar a nadie ha sido para llamar la atención ante lo que consideran un “grave” problema, y que la Delegada del Gobierno, así como el Consejero de Medio Rural, dijeron comprender la situación y que trabajan en ello, reprochando al Pdte. de la Comunidad, Adrián Barbón, de esquivar la situación al decir que “se escondió por el recinto ferial”.

Pérez, aprovecho para realizar una valoración de la feria de A Silvallana, con “aceptable presencia de gente”, pero con ciertas críticas organizativas relativas a la exposición que llega a calificar de “deprimente”, la ubicación de expositores, desorganización en los puntos de venta de entrada y la falta de innovación son algunas de varias quejas expuestas.

Por su parte, tanto el SESPA como la Consejería de Salud, afirma en un escueto comunicado respondiendo al PP de Vegadeo, que “somos conscientes de la falta de profesionales, una situación generalizada; por lo que se trabaja desde hace tiempo en la captación de profesionales”.

En este sentido, y en la situación concreta a la zona básica de Vegadeo y su área de influencia, con los periféricos de Castropol, Figueras y San Tirso de Abres, anuncia que "se incorporará un nuevo profesional el lunes día 24" de este mes.

EDES en la final nacional de la ONCE con el equipo AULAEDES en "X Talento Challenge". | Cedida

El equipo ‘AULAEDES’, de la fundación EDES de la Roda, en Tapia de Casariego, Colegio de Educación Especial, ha sido seleccionado como finalista entre los diez mejores de España en la segunda edición de “X Talento Challenge” con el proyecto ‘Aula en la naturaleza’ concurso inclusivo impulsado por Fundación ONCE.

El concurso trata de promover el espíritu emprendedor con impacto social entre la juventud española. En los equipos participan jóvenes de entre 14 y 21 años, con y sin discapacidad, decididos a diseñar un proyecto con impacto social positivo en su entorno.

El resto de los proyectos finalistas proceden de Extremadura, Andalucía, Murcia, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid. Todos estos equipos han tenido que trabajar competencias básicas como la digitalización, liderazgo, emprendimiento, conocimientos financieros, creatividad, toma de decisiones o el trabajo en equipo, entre otras.

De los diez equipos finalmente seleccionados, el Jurado elegirá a dos ganadores que recibirán un premio de 5.000 € para poner en marcha su iniciativa de impacto social. Los ganadores se darán a conocer este jueves en Madrid.

Alvalop Servicios XXI S.L. llevara la gestión del CAI-Canero por mejor oferta económica y técnica. | Onda Cero Luarca

La concejala de Servicios Sociales de Valdés, Silvia García, explica que el motivo de adjudicar el nuevo contrato para la gestión del CAI de canero a la empresa gallega Alvalop Servicios XXI S.L., ha sido porque presentó “una mejor oferta técnica y económica, pero como te digo muy justa”.

Aclara que “lo que se licita es la formación, el trabajo en la formación y ABHAL en estos últimos años ha hecho un trabajo fantástico y esperemos continuar y contamos continuar con el mismo plan de trabajo con esta nueva empresa”. Agradeció los servicios prestados por la empresa luarquesa que se quedó fuera del concurso.

Aclaro que la licitación va por puntos y con la documentación presentada por pocos puntos se llevó la gestión del servicio, del que dijo que lo único que cambia es la empresa que lleva a las formadoras, que siguen las mismas trabajadoras y reuniones periódicas al igual que la formación que será continuista.

El importe de adjudicación es de 149.765 € con IVA y una duración de dos años. Recuerda la edil que el servicio de transporte de usuarios y el comedor se están realizando con otros contratos especializados y que para nada afecta este nuevo cambio.

Puso en valor el trabajo realizado con el programa Inclusiones que promueve la Fundación Edes y del que fueron sede organizativa por vez primera, dejando la puerta abierta para albergar más.

El resto de la info a modo de titulares:

PP-Vegadeo solicita a los gestores de la sanidad solución al problema médico de Atención Primaria que se agravara en días. El SESPA dice ser consciente de la falta de profesionales, para finales de mes se incorpora uno a Vegadeo. La unidad móvil de Sangre este mes en; Navia-Ence-Puerto de Vega(11), Trevias(12), Navelgas (13), La Caridad (25) y Vegadeo (27-28). El autor de la muerte por envenenamiento del lobo en Castropol se enfrenta a cárcel de 4 meses a 2 años.

El colegio ‘AULAEDES’, de la Fundación EDES de Tapia, opta al premio ‘X Talento Challenge’ de Fundación ONCE. Alcalde Valdés muestra estupor por la designación de Álvaro Queipo como Vaqueiro de Honor. Coag-Asturias recuerda que dentro de un mes finaliza el plazo de reclamar por el cartel de la leche. El empresario luarques de albergues Armando González reabre mañana el Castillo de Salas. Ayto. Valdés destaca la formación del personal del CAI-Canero para adjudicar la gestión del servicio.

Conselleira Política Social rubricará la próxima semana en Ribadeo convenio por 700.000 € con Ayto. para obras, hospital asilo. La Viceconsejera de Derechos Ciudadanos se reúne con alcalde Castropol. Comenzó el taller de “Coaña Entre Fogones” centrado en los postres. Nuevo taller de lectura de la biblio de Puerto de Vega, en esta ocasión de Alice Munro. Alumnos de 6º de Vegadeo y CRA-Ría del Eo de visita por el aeródromo de Asturias.