Más de uno Luarca 10/10/2024

La regidora Ana Fernández, explico que había fijado el encuentro con los padres hace tiempo para analizar el inicio del curso y las necesidades, pero tres días antes Educación le comunicaba que para cubrir la demanda del servicio y desbloquear ese problema acometería la ampliación de la actual escuela en el Colegio Ramón de Campoamor, solicitando la autorización municipal correspondiente. A la vez que desestimaba la intención del Ayto. que era la de trasladar la escuela a las anexas instalaciones de la Fundación Manuel Suárez.

Con este nuevo planteamiento tras escuchar a los padres, la alcaldesa dijo que van a "solicitar a Educación que se pueda construir un local nuevo" en un terreno municipal para ofrecer un mejor servicio, al considerar que en el actual no reúne las condiciones idóneas para ese tipo de destinatarios.

“Nosotros conseguiríamos, buscaríamos y haríamos lo posible por hacer una construcción independiente que cumpla todos los condicionantes que entendemos son adecuados para una buena escuela de educación de niños de cero a tres años, una escuela infantil”.

Asegura que se trata de una postura “coherente” y no de una “cabezonería” como la tilda el PSOE, al decir que ellos siempre la mantuvieron desde el minuto cero. Reprochando la falta de “coherencia” a los socialistas que cuando entraron en el gobierno ellos ofertaban un nuevo espacio, que al final no ha sido y que lo que pretenden es ampliar el vigente, pese a que no es el adecuado, “ni para los niños, ni para las educadoras” al carecer de departamentos varios.

Termina comentando que la consejera "no es muy receptiva” a esa propuesta, pero que ellos en caso de respuesta negativa esperaran a que llegue otra persona, dice, “más receptiva”.

Luarca quiere convertirse en zona otoñal de música Blues del Cantábrico. | Cedida

Un total de ocho grupos participarán en el III Festival de Blues de Asturias de Luarca, que organiza el Ayto. de Valdés, y que se desarrollara durante este fin de semana de viernes a domingo al que se suman talleres de los Blues & Kids para los más pequeños de la casa, menús bluseros y noches de cine.

El concejal de turismo Ismael González, no dudó en asegurar que se trata de “una apuesta arriesgada, en una temporada ya fuera de lo estival y con un evento que lo que pretende es dinamizar el mes de octubre con un estilo y público de música con unos seguidores fieles que se desplazan para asistir a este tipo de festivales”. El objetivo es crear una marca al respecto, “y lo que queremos es darle continuidad y establecerlo como una fecha fija en el calendario y que en el norte de España, en Luarca, tiene una cita con el Blues imperdible”.

Se desarrollará en la plaza Alfonso X El Sabio, de forma gratuita con la participación de ocho grupos; Back to the Blues Guti Twelvebar & Gary Parfitt, Betta & The Groovers, Balta Bordoy & The Bad Boys, Javier Colero Blues, John Paperback Sings Ray Charles, Sweet Marta & The Blues Shakers, Mingo Balaguer & Pablo Sanpa Blues Blast y Adolfo Alligator & Fredyblues.

Arrancará mañana viernes a las 19 h con las primeras actuaciones cerrando con el cine al aire libre a la una de la madrugada. El sábado se retoma la actividad desde las 11 h con un taller infantil para iniciar a los jóvenes en este estilo musical, actuaciones y el menú blusero en el que participan un total de ocho restaurantes del concejo, para terminar con cine. El domingo se inicia también a las 11 h, le seguirán los conciertos para terminar con el menú.

La Fiesta del Viño de Pesoz en busca de la marca propia. | La Voz del Occidente

La décima sexta edición de la Festa del Viño de Pesoz que se celebrara este sábado día 12 mantiene el esquema habitual de un pisado de uva y la cata popular, al que este año se añade como novedad una actividad para los más jóvenes “El Rescate del Quesoro” con el Capitán Queso, en el Edificio de Servicios Múltiples.

La alcaldesa de Pesoz, Lucia Villanueva ha dicho que “se repite la dinámica de todos los años, con el mercado tradicional, la cata popular de vinos y el pisado de la uva con niños”.

Los actos darán comienzo a las 11,30 h con la apertura del mercado, le seguirá el taller de pisado de uva, en la bodega del Museo Etnológico. A las 13 h se llevará a cabo el XVI Concurso de Cata Popular de Vinos del Concejo, durante el que se invitará a los asistentes a degustar los caldos.

Entre las 13 y 14,30 h los niños en edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, podrán participar en “El Rescate del Quesoro” con el Capitán Queso, en el que participa Industrias Lácteas Monte Verde, con el queso “Tres Oscos” en el Edificio de Servicios Múltiples, “se trata de dar un poco de énfasis a la creatividad de los niños y que piensen un poco en la lógica”. Adelanta que se extenderá la iniciativa al resto de concejos de la zona.

En la tarde un baile amenizado por los acordeonistas Silvia y Adry, irán dando el broche final. Paralelamente, durante la jornada se podrá degustar sidra dulce, fiyolos, toucín frito y castañas asadas, según recordó Villanueva.

Quien ha dicho que este sector en concreto en el concejo “se mantiene” y que incluso algunos jóvenes están recuperando viñedos y ganando superficie en la plantación. “Vienen jóvenes con ganas de tirar para adelante, y están aumentando en superficie el número de viñedos, no, retomando un poco las viñas que estaban abandonadas también. Y bueno están haciendo, impulsando un poco, creando un poco la marca también de Pesoz, porque es un vino que tiene también una identidad propia y bueno yo creo que están con ganas”.

En esa línea ha dicho que desde la administración local “estamos intentando ayudarles, en darles visibilidad y yo creo que bueno que la fiesta, pues eso también es una manera de que la gente conozca nuestro producto y para darlos a conocer, y que espero que a todos los asistentes les guste”. Termina pidiendo “ayuda de la administración, para ayudar a dinamizar la zona y dar más visibilidad” a esta parte alta de la cuenca del Navia.

El resto de la info a modo de titulares:

