Más de Uno Luarca 10/10/2022

La madre, Covadonga González Fernández, explica que su hija estudia en Navia, el Grado Superior de Administración y Finanzas, “y que siempre tuvo en todos los ciclos a disposición este servicio para que pudiera estudiar, incluso cuando asistió a Gijón”.

Ahora, le asignan una compartida con otros alumnos del colegio, al que la cuidadora, aclara que “no se niega, pero nadie se atreve a firmarle la hora que tiene que estar, al ser algo imprevisible cuando uno va al baño”.

Las explicaciones que le dan a la madre para negar lo solicitado dice que son dos. “Que no ven a la nena con la necesidad suficiente para un auxiliar a tiempo completo. Una nena que tiene una minusvalía del 78 % que hay que levantarla, llevara al baño, ducharla”, si bien cuando está en la silla es autónoma, pero antes necesita todo tipo de atención. “La nena no mejoro, qué más quisiéramos que no recurrir a nadie, es la necesidad que tiene”. El otro motivo, "que no hay dotación presupuestaria”.

Termina comentando que la necesidad sigue siendo la de los 22 años anteriores, que es ella la que está asistiendo a su hija, pese a tener que acudir al trabajo por días, a la vez que agradece los apoyos desde la dirección del IES.

El resto de la info a modo de titulares:

Juan Cofiño, ha dado instrucciones para paralizar el proyecto de la nueva depuradora de Puerto de Vega y buscar alternativa. Una familia de Navia reclama a Educación una auxiliar educativa a tiempo completo para atender a su hija en el IES local. Educación cubre mediante empresa privada la baja de la operaria del comedor del colegio de La Caridad. Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos solicita entrevista con Secretario de Estado de Medio Ambiente y rechaza parque Galwind. Ayto. Valdés no será fuerza colaboradora para favorecer parques eólicos marinos frente a la costa, reclama a Europa equidad en reparto pesquerías.

Alcaldesa Villayón demanda a Borja Sánchez la cobertura de la telefonía móvil en varios núcleos del Concejo que no la tienen. Axuntar demanda que se utilice gallego de Asturias en vez de Eo-Naviego. Innovasturias y el Ayto. de Castropol presentaron al Principado el proyecto agenda urbana 2030. Alcalde Valdés hace una valoración muy positiva del festival blues, la Semana de la Ciencia se desarrollará durante toda la semana. Daniel Vega agradeció a los productores el impulso que dieron al mercado de los domingos en Ribadeo.

Alcalde Valdés espera que para la primavera comience la red de caminos de la concentración parcelaria de Muñas con 1,7 millones. UPA lanza “CalculaPAC 2023” herramienta para agricultores sepan con antelación lo que percibirán en la PAC 2023. Directora Gral. Ordenación del Territorio se reúne con alcalde Santa Eulalia de Oscos. Ribadeo abre el plazo de inscripción para el programa de formación en competencias informáticas galegas digitales. La Fundación PROCLADE realizará exposiciones en Valdés y La Caridad, en esta última incluye mesa redonda. G.M. Estoupo Luarca-Valdés el domingo se irán por la Cubilla.