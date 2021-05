Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 03/05/2021

Los vecinos de Navelgas y Naraval, están indignados por la orden efectuada desde “Oviedo” de impedirlos exhibir una pancarta que tenían situada en el Alto de Aristébano, al paso de la vuelta ciclista, en la que se podía leer “AS-219 en obras desde 1920”. Agentes de la Guardia Civil, como se puede escuchar en un audio que emitió Onda Cero Radio, les ordenan retirar la pancarta, alegando que recibían órdenes de Oviedo, prohibiendo expresar actos reivindicativos. El portavoz de la Plataforma relato el suceso en el que les invitaron a retirarla o en caso contrario les tomarían el DNI “yo les dije bajarla, no hay porque, allí no molestábamos a nadie no interrumpíamos la vía y solamente era eso” en alusión hacer visible el malestar por el estado del vial, del que solo se acuerdan cuando pasa un evento deportivo “nos sentimos agraviados”. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, concede hoy 83 ayudas del Centro para el desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategas de desarrollo rural (FEADER, PDR 2014-2020), por un importe de 3.400.000 €, que supondrán en torno a 7.000.000 € inversiones en la comarca. En la misma línea sucede con el Grupo de Acción Local, Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía, al aprobarse un total de 52 ayudas por un importe de 2.952.000€ que suponen una inversión global de 6.655.800 euros. El Ayto. de Valdés, apruébela de forma definitiva el expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con el remanente líquido de tesorería, al no haberse presentado alegaciones a la aprobación inicial y que se corresponde con una cuantía de 4.180.000€. Para Gastos en bienes corrientes y servicios, destinan 1.995.000€ y para Inversiones reales 2.185.000 €. Estas son algunas de las infos. del programa que podrás escuchar aquiiiii…