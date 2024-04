Más de uno Luarca 02/04/2024

El ex profesor hora jubilado del centro que responde a las iniciales de J.A.S.R. declaró en 2019 como testigo en el Juzgado de Valdés en relación con una denuncia presentada contra otro profesor por un supuesto caso de acoso a una de las alumnas del centro.

Declaró que, “por referencias”, era conocedor de prácticas inapropiadas del profesor denunciado y que conocía esos comportamientos a raíz de lo que le había dicho previamente otra compañera.

El problema, según el denunciante, surgió cuando unos meses después tuvo que rellenar la evaluación docente (y fue evaluado por el director del momento, Nieto, y por Fernández, que era jefe de estudios) en el apartado de “mayor dedicación al centro”, de forma negativa. Al interesarse por esa calificación, la explicación que le dieron es que se debía a su comparecencia en sede judicial y por declarar en contra del equipo directivo del centro, y que eran conocedores de dichos hechos de acoso y que no hicieron nada.

El ahora demandante interpretó aquella mala calificación como un acto de represalia por su declaración anterior y presento una denuncia al Juzgado contra José Ignacio Nieto, al considerar que podría haber sido autor de un delito de obstrucción a la justicia. En aquel momento, el profesor no incluyó en la denuncia a Jesús Fernández, aunque luego sí pidió ampliarla para integrar también al entonces jefe de estudios.

El Juzgado de Luarca archivo la denuncia en septiembre del 2022. Pero el denunciante recurrió y la Audiencia Provincial de Oviedo, decidió estimar el recurso de apelación y abrir juicio oral al jefe de estudios y al director.

La Audiencia considera “erróneamente” la decisión de la jueza de Luarca y consideró que “no constan datos que avalen lo manifestado por los investigados, y sí datos que, de forma indiciaria…, parecen respaldar la versión del apelante, lo que obliga a revocar el sobreseimiento decretado en la instancia”.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años de prisión, mientras que la acusación particular realizo una petición a tres años y seis meses.

Susi, declaro hoy que “oficialmente no hay ninguna nueva convocatoria”, que la única notificación que tiene “es la archivación de caso en su momento, momento en el que realmente no llegáramos ni a declarar, realmente un caso que se cerró sin al menos por mi parte yo no llegué a declarar. Un momento donde yo inicialmente fui como testigo en términos del abogado, considero que podría ser al tener un cargo, digamos en el centro en aquel momento, podría ser una persona también vinculada a lo que él estaba considerando entonces”.

Insiste en que no sabe que se presentó un recurso al sobreseimiento “y ahora, pues se abre, no sabemos en qué términos porque no hay comunicación alguna de ningún tipo y llegará supongo en algún momento”.

Explica que el proceso de calificación al profesorado es un trámite normal que se realiza sin mayores problemas y que en el caso en concreto del denunciante no le supuso nada negativo en el conjunto de la calificación.

Dice que si les dan la oportunidad de declarar se esclarecerá todo “quedaría a mi modo de ver aclarado” y que ello conduciría al archivo de la causa.

Sobre el supuesto acoso comento que se activa un protocolo “muy exigente” y que se abre un “trato preferente” a nivel de centro. Considera que en “aquel momento no hubo un caso de acoso como tal, no hubo denuncia, no sé si hubo alguna queja”, dando a entender que se trata de algo ajeno al centro “en otro espacio”.

Dijo, desconocer el juicio en donde declaro este profesor “ni una cosa ni la otra y no soy consciente de una resolución de un Juzgado y yo no fui a ese supuesto juicio que dicen que hubo”.

Sobre si le preocupa que la Fiscalía pida dos años de prisión “no es plato de gusto estar acusado y que tienes esta posibilidad” entiende que forma parte del propio procedimiento administrativo por la tipificación a la pena que le correspondería ante lo solicitado por el denunciante.

Ante la petición de dimisión como edil de Valdés, no la estima por el momento, pese a que “siempre hay gente que pide cabezas”. Afirma que no tiene la convocatoria judicial y que solamente la información que existe es la difundida por los medios de comunicación y que su ánimo es el de dar la cara y contar la versión, sin perjudicar el procedimiento judicial.

“No sé en base a qué, quiero decir, cuál es ahora mismo, qué hay, ahora mismo no, no hay una acusación, ahora mismo no hay nada, yo al menos no soy consciente de que haya nada, en algún momento cuando si hay alguna cosa y hay que tomar cualquier decisión se tomara” dejando su principal preocupación en la dirección del centro y que esto no afecte el desarrollo normal de su funcionamiento.

Término “mostrando todo el cariño” hacia el director de ese momento, cuando se cuestiona su trabajo y tiene toda la seguridad absoluta que el proceso se hizo de forma correcta, destacando su dedicación por el centro y el profesorado, a la vez que lamenta que se le cuestione su trabajo realizado y por toda esa dedicación a la comunidad educativa.

El cuponero Luis María Antolín aparece muerto dentro del coche en un aparcamiento de Canero. | Cedida

Esta mañana ha sido encontrado muerto Luis María Antolín Méndez, de 54 años, en el interior de su coche que se encontraba aparcado en el aparcamiento de la senda de Canero, en Valdés.

La causa de la muerte ha sido de forma natural, según los primeros indicios, tras la inspección efectuada por agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo del suceso para esclarecer el fallecimiento.

El fallecido es un vecino de El Franco, que trabajaba como cuponero de “ruta” como así se define dentro del gremio. Sobre las 9 h de esta mañana fue encontrado dentro del coche y al no responder a las llamadas se dio aviso al 112 quien movilizo a efectivos de la Guardia Civil

Según los primeros indicios, todo apuntaba a una muerte natural, tal como ha sido hallado en el interior del vehículo, sin daños externos, a lo que se añadió la alerta que hicieron los familiares la pasada tarde-noche al no llegar a su domicilio.

El cadáver tras el levantamiento judicial fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para determinar con más precisión la causa del fallecimiento.

El funeral se celebrará mañana miércoles, a las doce horas, en la iglesia parroquial de Santa María de la Barca de Navia, y acto seguido, será incinerado en el tanatorio de Funerarias del Occidente en Jarrio - Coaña.

El resto de la info a modo de titulares:

El exdirector del IES Luarca y el actual tendrán que declarar por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Aparece muerto de forma natural el cuponero Luis María Antolín dentro del coche en un aparcamiento de Canero. Un ribadense detenido en Tapia con 57,8 gramos de cocaína. Los traslados forzosos de médicos del Valle del Nalón a Jarrio no solucionan los problemas a juicio de la Plataforma, que denuncia deficiencias en Atención Primaria.

Ayto. Valdés convoca una plaza de funcionario interino de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. El Ayto. de El Franco convoca contratos de los bares de las playas, área recreativa y de una caseta de turismo activo. Ayto. Castropol elabora bases para la bolsa de trabajador social. Javier Vigil se reúne con alcalde San Tirso de Abres para perfilar materia forestal. Marcos da Rocha aborda con alcalde San Tirso de Abres materias agrarias. Pablo León se reúne con alcalde de San Martin de Oscos.

El Ministerio habilitará créditos ICO por valor de 700 millones y medidas fiscales para el campo. Medio Rural prevé elaborar este año las bases para la creación de la marca de calidad Mercados del Paraíso. Alcalde Ribadeo espera que las modificaciones en el proyecto del hospital, asilo, no supongan un retraso. SOS Rural anuncia que no se presentara a las elecciones europeas. Acisa-Ribadeo pone a la venta las entradas para la XXXV Gala aniversario al precio de 35 €.

La unidad móvil de sangre recoge 30 bolsas en Boal, dos de ellas nuevas. Salen de las listas del paro 1.276 personas en Asturias, durante marzo se reducen a 57.559 parados. La Casa Consistorial de Ribadeo lucirá hoy de color azul para sumarse al día del autismo. La Campaña de la Renta y Patrimonio arrancará mañana y se prolongará hasta el 1 de julio. La Uni. de Oviedo en el marco de musicUO brindará mañana un concierto y charla coloquio en el COAS de Luarca.