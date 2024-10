Más de uno Luarca 01/102024

De esa forma se expresó hoy la responsable de este departamento cameral en Luarca, Silvia García, en el inicio del 48 encuentro de buscadores que se desarrolla en el Centro de Empresas de Valdés en el que aglutina por término medio a una treintena de empresarios, emprendedores, desempleados e instituciones, que pretenden ampliar la red de contactos o presentar un proyecto,

Llama la atención el elevado número de emprendedores extranjeros que se quieren asentar en esta zona, dijo García, “huyendo de las grandes ciudades y del calor” y gracias a las ayudas Leader. “Un aluvión de consultas de emprendedores que se están asentando en el territorio de fuera de España, incluso al otro lado del charco vienen, sí. Y no estoy hablando de algo puntual es que esto ya es una realidad que se está trasladando y que bueno que es muy positivo para la comarca, no”

En la jornada ha participado el director general de Empresas, Pymes y Emprendedores, Ignacio Iglesias, anunciado que la Oficina de Atención a Empresas, en Oviedo, ha recibido en sus tres meses de actividad más de un centenar de consultas. El perfil predominante es el de los autónomos, pero también otros. “Pues la mayoría son autónomos, personas autónomas que desarrollan su actividad bajo esa fórmula, y un 25% son micropymes, es decir, entre los autónomos y las micropymes yo creo que estamos en un 80% de las consultas. Digamos que las grandes empresas ya tienen, vamos a decir, sus mecanismos, sus servicios”.

La finalidad de la oficina recordó que es la de "aportar soluciones" en trámites o permisos con la administración regional, siendo el método empleado para esa comunicación la vía online en el 80% de los casos.

Por otra parte, el concejal de promoción económica del Ayto. de Valdés, Ismael González, ha aprovechado la estancia de Iglesias en Luarca, para ponerle de manifiesto la necesidad de ampliar el Centro de Empresas local al quedarse pequeño. “Hace cinco años prácticamente estaban vacíos, hoy todas las naves están ocupadas, hay que pensar en una futura ampliación, es el paso normal que debemos de dar para el crecimiento económico del municipio”.

Destacó la importancia del centro para dar a conocer las iniciativas tanto desde el ámbito público como privado a los empresarios y gente emprendedora, así como establecer una red de contactos y de ampliar mercados.

En el reportaje también escuchamos a algunos de los asistentes expresando el motivo de su presencia.

Rajoy de visita en Ribadeo opina que España no esta en su mejor momento. | Cedida

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy destacó el "potencial de Ribadeo" en la visita institucional al Ayuntamiento, donde firmó en el libro de honor, antes afirmo “que España no está en su mejor momento” en alusión a la situación política y social.

El político gallego en unas escuetas palabras y muy medidas para no entrar en polémicas espeto sobre la situación política y social que se vive en España que “no está en su mejor momento, pero a pesar de eso y esperemos que no tengamos que repetirlo en mucho tiempo, la vida sigue y hay que seguir haciendo cosas y dando lo mejor”. Se lo dijo al público y especialmente al alcalde a quien se refirió diciendo “que todo depende de vosotros. Siempre vendrán tiempos mejores, como en Galicia, en otros lugares no los hay”. Si añadió que las cosas se consiguen con “el esfuerzo, el trabajo y el empuje sirven para todo”. Destacando en su discurso a Ribadeo.

El alcalde, Dani Vega, ha afirmado que “recibimos a Mariano Rajoy, en la línea de abrir Ribadeo a todo el mundo”, indicó que “vino en calidad de expresidente, a Ribadeo ya han venido otras personalidades y seguiremos invitando a Ribadeo a todos, a los que hoy están en puestos directivos o a personas que representaron tanto como Rajoy, siendo presidente de todos los españoles”. Recalco que esa es la línea es la que van a seguir, “abriendo Ribadeo al mundo entero”.

Rajoy firmó el libro de honor del Ayuntamiento, el regidor le regaló una figura de cerámica que reproduce el monumento al gaitero. Al finalizar el acto dieron un paseo por el casco antiguo.

El resto de la info a modo de titulares:

El SESPA publica el decreto del Mapa Sanitario para presentar alegaciones. USAGA pide que el consejero que se pronuncie sobre la decisión de Sánchez de mantener la protección del lobo. Arranca la campaña del percebe con unos mapas que recogen las zonas de vedas. Turismo invertirá en la mejora de cinco albergues del Occidente. Fomento anuncia el comienzo de la contratación de la reforma integral del tramo de la AS-12 entre Boal y Doiras con 13,6 millones. La Fundación Edes arranco las bodas de plata con jornadas de puertas abiertas que repetirá el jueves.

Daniel López Acuña ofrecerá mañana una conferencia en Vegadeo sobre la historia social de las epidemias y pandemias. El ministro y consejero de medio rural visitarán esta tarde la Cofradía de Cudillero. Antón García se reúne con Pdta. Escritores Asturias Esther García. Dir. Gral. de Empresas Ignacio Iglesias informa en Luarca sobre la oficina de atención a empresas. PP-Vegadeo insta a reparar los viales locales y a duplicar la ayuda al deporte al poder perder clubes. Castiñeira (PP) le pide al alcalde cambio de postura en residencia de mayores y escuché también al BNG.