Más de Uno Luarca 01/09/2021

La alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, señala que es un trámite que depende del Principado y que por el momento no puede hacer nada “veremos como se sigue tramitando el expediente y como se resuelve. De momento no es competencia del Ayto. de Tapia”. Por su parte la regidora franquina, Cecilia Pérez, a la vista del informe y planteamiento, opina que es el Principado el que tendrá que emitir un informe “si cumple la normativa no es opcional el dar o no dar la licencia correspondiente”.

Ence informa que ha consolidado el crecimiento de la venta de sus productos especiales, incluidos dentro de la marca Advanced, hasta un 14% de las ventas totales de celulosa. El crecimiento interanual ha sido del 40 por ciento. El año pasado representó el 9% de las ventas totales de celulosa. En la primera mitad de este año, esta proporción ha aumentado cinco puntos porcentuales.

Se trata de productos con una menor huella ambiental, de origen natural, que pueden sustituir a otros cuya elaboración requiere una mayor cantidad de recursos, o que están compuestos por fibras sintéticas, como los plásticos.

Ence consolida el con el 40 por ciento el crecimiento interanual de la venta de la marca Advanced. | Cedida

El Ayto. de El Franco recibió hoy de la oficina de empleo la relación de un total de 80 candidatos para los cuatro talleres formativos que impartirán durante un año. Ahora tendrán que proceder a una selección que se efectuará el martes 14 para dejar en 10 personas cada uno de los talleres, Servicio de Ayuda a Domicilio, albañilería, jardinería y forestal. La alcaldesa, Cecilia Pérez, señalo que acaparan tantos talleres al disponer de unas instalaciones adecuadas las de Novales “ha levantado muchísimo interés”.

Ayto. El Franco recibe los 80 candidatos para los 4 talleres, el día 14 selección. | Luarca

La nueva campaña de la moneda local de Ribadeo a Pancha, se inicio hoy con más de 100 establecimientos adheridos, según adelanto el alcalde en funciones y edil de Desarrollo Roal, Pablo Vizoso. El Ayto. pone de esta forma a rodar 600.000 Panchas para hacer crecer la economía local, apoyando al comercio de proximidad, la hostelería y el sector de servicios.

Más de 100 establecimientos de Ribadeo adheridos a la ampliación de la moneda local A Pancha. | Cedida

Estas y más infos. las podrás escuchar aquiiiiiii......