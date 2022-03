Más de uno Luarca 01/03/2022

El centro social de Tol, acogió el encuentro entre los representantes de Inproener, Nortegás y Envitec, que proponen el estudio para la implantación de una planta de biogás en el Polígono Industrial de Barres, con una inversión cercana a los 8 millones y para un tratamiento de unas 125.000 toneladas de purines.

Vinjoy, señalo primeramente que la comarca es un potencial para las empresas y que es lógico que se quieran asentar al disponer “de materias primas, espacios, tenemos, polígonos industriales en desarrollo, y, por lo tanto, creo que son buenas decisiones por las empresas el asentarse en el Occidente”.

Comento sobre la planta en cuestión que están “en la fase cero y la toma de contacto”. Considero prioritario poner a disposición de los vecinos y afectados el proyecto por parte de los propios promotores. Los asistentes plantearon dudas relativas al funcionamiento sobre el almacenamiento de entrada y los residuos de salida. Especial interés mostraron las viviendas más próximas al temer algún perjuicio por los olores.

“Desde el Ayto. pensamos que es posible que coexista el turismo, el vecindario, las empresas de generación de biogás, y la ganadería” de ahí que apelo a que hay que hacer las cosas bien desde el plan medioambiental y el de negocio.

Si el proyecto se llega a desarrollar, comenta que la superficie en el polígono andará bastante justa y no se puede descartar una ampliacuón.

Sobre la proliferación de los parques eólicos y la posible perdida de la declaración de la Reserva de la Biosfera y la solicitud de reunión con los alcaldes por parte de las plataformas vecinales, opina que se tienen que instalar de una manera “sostenida y sostenible” fundamentado en tres pilares; rentables en cuanto a la propia energía, sostenibles con el medio ambiente y también hacia el Ayto. y el vecindario.

“Todo puede coexistir si se hace bien de la forma correcta” de ahí que pide que los Aytos. puedan tener una capacidad de decisión para la instalación “no queremos una masificación, hay que estudiarlos uno por uno, creemos que es posible y no todo vale”.

Solicitan moratoria para no perde declaración Biosfera de la UNESCO. | Cedida

Varias plataformas vecinales de la Reserva de la Biosfera “Río Eo, Oscos y Tierras de Burón” advierten que se puede perder la declaración de la ONU, si continúa la proliferación de parques en dicho espacio. Solicitan reuniones para una moratoria “pedimos la unión, perderíamos la marca de la Biosfera en la próxima evaluación de la misma”.

Las tres plataformas vecinales que están dentro de esa Reserva de la Biosfera, Xente de Oscos-Eo, Stop Eólicos Negueira y Eólicos na Mariña, Así Non, señalan que se puede perder la declaración de la ONU sobre este territorio debido a la proliferación de parques eólicos, al existir dicen el potencial de implantación de 307 aerogeneradores, mediante 42 complejos eólicos, que se sumarían a los 326 ya existentes mediante una docena de parques, lo que coloca “en alto riesgo” la declaración de la Reserva de la Biosfera, debido a la degradación ambiental causada por el impacto acumulado de esa propuesta de invasión eólica.

Piden urgentemente una moratoria de los proyectos en dicho lugar, según declaro, Carmen Molejón, la portavoz de la parte asturiana “pedimos la unión, perderíamos la marca de la Biosfera en la próxima evaluación de la misma”.

Solicitaron conjuntamente una reunión con los gestores de la Reserva de la Biosfera y con los 14 alcaldes que la configuran para discutir la problemática eólica y el posicionamiento ante la misma, así como pedirles la unión a la adhesión a la campaña organizada por “Alianza Energía y Territorio”.

El resto de la info a modo de titulares:

Alcalde Castropol dice que la planta de purines para el Concejo, está en fase preliminar, no lanzar las campañas al vuelo, tiene que coexistir. SESPA nombra Dicta. de enfermería de Jarrio a Sandra Huerta Fernández-Campoamor. Ayto. El Franco convoca nueva línea de ARRU para La Caridad con 132.300 €. El Alumno valdesano, Pablo Menéndez, medalla de bronce en la Tech Math Contest de la Politécnica de Cataluña. Las obras de urbanización C/ Costa do Castro, en Foz, cerrará el tráfico temporalmente en la zona. El Consejero de Industria esta tarde (19,20 h) en La Brújula de Asturias.

Ence califica de “importante noticia” que TS admitiese recurso de casación contra una sentencia a la prórroga en Pontevedra. Calvo apela a la recuperación del suelo con potencial agronómico a iniciativas rentables. Europa abre una consulta con el sector agrícola para las excepciones a la normativa de competencia. Medio Ambiente somete a evaluación ambiental la concentración de Santiago, Valdés. COAG propone al Ministerio un límite de 180 UGM (180 vacas o 450 terneros en ordenación sectores lácteo y bovino.

Viento del Norte de Luarca abordará “los mitos y leyendas de Luarca” mediante una conferencia por "Gelo" el viernes en el Casino. Rehabilitan un edificio en Illano para apartamentos rurales de 2 llaves. Ribadeo sugiere crear un área recreativa en Vilavella, solicito ayuda a la Xunta de 40.000 €. El Franco pone en marcha este fin de semana programa de ocio alternativo. Los Clubs de lectura de Valdés retoman actividad en Luarca, Brieves y Trevias.

Comienzan las pruebas para selección de un técnico de administración general para Ayto. Valdés. Impartirán en Vegadeo una jornada sobre ayudas económicas del Kit Digital y el apoyo de la Oficina Acelera Pyme. El Fantasio de Navia acogerá el viernes el repertorio musical “Músicas Peregrinas: un paso Santo y otro, no tanto”. La Compañía Teatro Norte, actuará el sábado en el COAS de Luarca. Pipo Prendes repasara en Tapia este sábado algunas canciones y presentara las nuevas.

Manos Unidas del Occidente trata de recaudar 93.100 € para el proyecto del poblado de Auminted de Haití. Ayto. Valdés retoma los Cursos de Cultura Popular de Valdés con siete modalidades y esperanza de recuperar matrículas pasadas. Esta tarde se celebrará desfile de carnaval de Ribadeo con 4.000 € en premios. Fernando Paredano efectuará la lectura del testamento de Dª Sardina Pez mañana en Marchica, Luarca. Asociación de Ayuda al Enfermo Mental A Mariña elaboro la sardina de Burela. El Club Pádel Burela gano el play-off de Galicia norte en categoría 500.