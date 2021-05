Margarita Iglesias IU “esto es una piedra en el camino, hay que saltarla, esquivarla, tratarla, habrá que hablarlo y negociarlo todo otra vez”.

De los 4,8 millones que tenían en caja, emplearan 4 para acometer un total de 75 actuaciones repartidas por el concejo entre, un importante plan de mejora de las infraestructuras rurales, saneamientos, un deposito de agua para la Villa, terminación del paseo marítimo, la reconstrucción integral de la Aduana en Puerto de Vega, sendas y espacios verdes completan la larga lista de una inversión a juicio de su alcalde Ignacio G. Palacios de “histórica” que se unirá al trabajo realizado durante los 14 años que lleva al frente mediante una gestión “eficaz”.

El socio de Gobierno IU voto en contra reprochando no respetar el acuerdo alcanzado hace un par de meses para reservar una partida de 1,2 millones de euros para obras en la zona rural, siendo insuficiente la reflejada al considerar que necesitaban una mejora en condiciones. También querían la mejora integral de la carretera de San Roque a La Colorada, al aumentar su transito “ahora habrá que ir negociando pleno a pleno lo que se haga”. Sobre si esto puede quebrar las relaciones “me imagino que no, habrá que seguir negociando, esto es política” y no considera que las relaciones estén frías “esto es una piedra en el camino, hay que saltarla, esquivarla, tratarla, habrá que hablarlo y negociarlo todo otra vez, no creo que este roto todo, esto es política y es lo que hay”.

El PP de Navia señala que el gasto del remanente ha olvidado obras prioritarias para el concejo, como el centro rural de apoyo diurno para personas mayores en Puerto de Vega. Nuevas instalaciones más amplias para una escuela de 0-3 años que recoja la demanda de muchas familias que no tienen plaza, y la ausencia de las ayudas al comercio y la hostelería que venían demandando y que tan mal lo están pasando.

Lamentan que se desaproveche una oportunidad histórica de dedicar los ahorros de todos los vecinos a unas actuaciones que realmente respondan a las necesidades reales del municipio.