Diputado PP Álvaro Queipo se esta “demonizando” esta siendo atacada por la izquierda “estigmatizándola” por ser grandes desconocedores.

Dijo ver el problema suscitado de la caza con “mucha preocupación” y bastante “desconcierto” por parte del Principado, que no esta reconociendo el papel “fundamental” que juega en el medio rural con el control de enfermedades como la casi erradicación de la tuberculosis, de la fauna salvaje y la economía que mueve.

Insta a tomar el ejemplo de Galicia, en donde dijo que cuesta 10 veces menos económicamente practicar ese deporte, por eso pide aligerar costes en el canon cinegético, la reducción de guardas por Ha. y habilitar una serie de ayudas para compensar los gastos ordinarios.

Esta convencido que los cotos pequeños bien gestionados son mucho mejor que los grandes, a la vez que lamento que por culpa de esas imposiciones desapareciesen dos cotos; Navia y Vegadeo, algo que ahora supone unos gastos a todos los asturianos de mas de medio millón de euros entre los dos.

Culpa de la situación a los grupos de la izquierda en la Nación que esta “demonizando” la caza al tener una serie de taras ideológicas que “estigmatizan y castiga a la caza” al ser algo que “es algo nocivo” por el desconocimiento de lo que es la realidad del medio rural y lo que es la caza. Cargo contra el PSOE Asturiano por alinearse con esos postulados y estar gestionando y haciendo política en base a ideología y no lo que se necesita en el Occidente asturiano.

Termina afirmando que si los cotos cierran el mundo rural en el Occidente de Asturias tiene un problema "muy grave" del que no sabe como saldrá. No se puede tomar como “un enemigo” a la caza, de ahí que sugiere que se modifique el Reglamento y que todo el entramado jurídico legal se adapte "a la realidad de Asturias, no Asturias a la Ley".