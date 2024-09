Mas de uno Luarca 05/09/2024

No dudo en asegurar que se trata de “un día importante para el Gobierno y para el conjunto de la educación”, algo que significa “cumplir una realidad y unos sueños”, que por cierto recalco es “pionero en toda España”, al tratar de acercar a cualquier concejo rural asturiano este servicio gratuito siempre y cuando tenga un censo de 0 a 3 años.

“Empieza hoy aquí, ¡eh!, son los primeros pasos, sé que puede haber aspectos que pueden ser difíciles y que habrá que superar, pero significa una apuesta sin precedentes por la ruralidad, por el medio rural, por dar las mismas oportunidades a todos los niños y niñas independientemente que vivan aquí en Trevías, donde además yo tengo familia materna, independientemente de donde vivas, puedes tener las mismas oportunidades. O que estés en Boal o que estés en Villayón, donde vamos a ir ahora, o que estés en Colombres, todos tienen las mismas oportunidades y nada tiene que ver que vivas en las grandes ciudades o vivas en el medio rural".

Se trata de un servicio gratuito, tras una inversión de más de 25 millones para poner en funcionamiento 31 instalaciones, que se irán ampliando en una segunda fase al resto de concejos interesados con censo hasta diciembre de 2025.

Ahora resta la Ley que rija estas escolías, esperando que para finales de año ya pueda ser una realidad con las distintas aportaciones que vayan introduciendo los distintos grupos parlamentarios.

“Espero que se pueden cumplir los plazos porque ahora se reanuda ya todo el trámite y todo lo que es el movimiento de la Junta y el trámite parlamentario, y en ese sentido estamos esperanzados de que así sea. El partido popular en su momento anunció que la apoyaría y bueno vamos ahora… hay que trabajar todos los grupos por ello”.

La consejera ante el problema de la perdida de una unidad en el colegio de Boal por la falta de ratio que supone un reagrupamiento de los alumnos, con el consiguiente enfado de la comunidad educativa. Dijo que ya fueron “muy flexibles” modificando a la baja el número de alumnos en la zona rural hasta los 14, y en que este caso tiene 11, brindándoles “un apoyo extra” con un profesor de apoyo a media jornada. Anuncio que se reunirán con la nueva AMPA, pero que no pueden hacer mucho más. “Hay que velar por la mejor calidad educativa, pero también por seguir la norma que hay que seguir y cumplirla”.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, aprovecho para felicitar a la consejería de educación por “el trabajo realizado” lo que les ha permitido “acercar el servicio a la zona sur del concejo” que representa la ruralidad del concejo con 174 núcleos de población de los que dos son urbanos.

Por su parte la edil de educación Clara García, dijo estar “satisfecha” por ver una realidad cumplida. Explico que el nombre de “Esguino” responde al de la cría de la trucha y el salmón y nada mejor que a la ribera del Esva. Cifro en 13 los alumnos que arrancan en Trevias, de los 18 que puede llegar a albergar.

La AMPA del colegio de Boal anuncia tras una breve reunión con la consejera de Educación, que seguirán con las movilizacioneshasta conseguir recuperar la unidad que fue suprimida en este curso por no alcanzar la ratio.

La consejería suprimo una unidad del colegio al tener solamente 11 alumnos cuando la ratio está en 14. La medida supondrá unir en un aula a los escolares desde primero a cuarto de Primaria, que según la AMPA tienen realidades muy diferentes y necesitan un acompañamiento distinto.

Se quejan de la falta de sensibilidad y que la Consejería con voluntad puede hacer las modificaciones oportunas para adaptar las normativas educativas a la realidad de los concejos rurales, de no hacerlo consideran que es un ataque, entre otros, a favorecer el "despoblamiento" y "aumentar la brecha de la desigualdad".

Anuncia la continuidad de movilizaciones hasta conseguir que el profesor de media jornada que les dio Educación para desdoblar alguna de las asignaturas, pase a completa, y recuperar la unidad, según relato Lola Cancio. Pdta. Del colectivo. “Vamos a seguir movilizando a la gente, no solo la gente que vive en Boal, sino la gente que viene, hasta simpatizantes a familiares que viven fuera, vamos a seguir no vamos a ser fáciles”.

Termina diciendo que hay "progresión y proyección" de futuro al ponerse hoy en marcha a escolía con 11 alumnos.

Santa Eulalia de Oscos acogerá los actos del Día de Asturias el sábado. | Cedida

Los tres concejos de los Oscos (Villanueva, Santa Eulalia y San Martín de Oscos) acogerán del viernes 6 al domingo 8 los actos que organiza el Principado para celebrar el Día de Asturias, con un programa de actividades que cada día acogerá uno de los municipios. El alcalde de Santa Eulalia, Francisco López, destaca el trabajo en conjunto pero con perspectiva de comarca. “Pero bueno la tendencia tiene que ser trabajar juntos para conseguir objetivos que al final son comunes para la comarca”.

Dijo que se vuelven a unir para celebrar conjuntamente el Día de Asturias, “estoy completamente convencido de que es la única manera de que los Oscos obtengamos éxitos, ya no solo en el presente sino en el futuro”.

De ahí que opina que deberían de ir “un poco más allá ya, no solo tenemos que pensar como los tres Oscos, si no me atrevería a decir como la comarca de Oscos-Eo, al final eso somos, un territorio que estamos geográficamente apartados del centro con una población por detrás cada vez más envejecida, dispersa. Entonces, tenemos que todas las actividades que organizamos, aunque de forma individual hagamos cosillas en nuestros municipios, pero bueno, la tendencia tiene que ser trabajar juntos para conseguir objetivos que al final son comunes para la comarca”.

Relato que en su municipio se centran las actividades el sábado día 7 con un mercado tradicional y demostraciones de forja, cestería, manejo del telar artesano, bateo de oro y arte floral. También exhibiciones de deporte adaptado, a cargo de la Federación de Deportes para las Personas con Discapacidad Física del Principado (Fedema), y juegos tradicionales.

Dijo que están pendientes de la meteorología para poder ofrecer los vuelos cautivos en globo aerostático, que habrá teatro sobre ruedas a cargo de “La Petite Caravane”, de Adrián Conde. Durante toda la jornada se realizarán visitas guiadas al mazo de El Mazonovo y a la Casa Natal del Marqués de Sargadelos, en Ferreirela de Baxo. La música, ya por la tarde, la pondrán Sintético Fantástico, la Banda de Gaitas Marino Tapiega, Llan de Cubel y un diyei.

