Llamedo (FSA): "el objetivo es que el presupuesto llegue a la Junta con un acuerdo"

Presupuesto, según el PSOE

La secretaria de Organización de la FSA Gimena Llamedo desea un acuerdo amplio y espera que "el proyecto entre en la Junta" ya con un pacto que asegure su aprobación. En todo caso, y como ha ocurrido en ejercicios anteriores, la tramitación parlamentaria también permite la negociación. En este sentido, precisamos que ya no se podrían tocar los ingresos, es decir, los tributos, pero sí se podría buscar apoyos en materia de gasto e inversión. Llamedo indicaa que las negociaciones están más avanzadas con IU, Ciudadanos, Foro o el grupo mixto con quien se negocia desde hace "semanas", afirma. En el caso de Podemos, señala que recibieron sus propuestas bastante tarde, apenas hace "dos días", recuerda la número dos de la FSA.

Presupuesto, según el PP

Con quien hay más distancia es con el PP, algo habitual en estos procesos de negociación política. La portavoz popular Teresa Mallada indica que solo hubo una reunión con el presidente del Principado pero no quiere valorar si el gobierno les ha dejado fuera. Mallada sí cree que Barbón optó por "unas cuentas fáciles" porque los apoyos que prioriza no le van a pedir nada a cambio. Mallada afirma que presentó sus propuestas en la única reunión con los socialistas y lamenta que el ejecutivo no se molestase en precisar cuánta recaudación se reduce por las deducciones fiscales anunciadas en materia de fomento de la natalidad, emancipación juvenil o fijación de población en el campo.