Ciudadanos Parres apuesta por la ética ante "el panorama de infracciones en el proceso de vacunación"

Ciudadanos Parres registró el día 1 una proposición para tratar en el próximo Pleno con la idea de alcanzar un “compromiso ético” entre todos los partidos de la Corporación y así apartar de su cargo a los políticos que se salten el turno de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad. “No tiene justificación ninguna que un político o familiar de político se cuele en una lista. No es tolerable ni la sospecha, por eso la necesidad de ese compromiso público”, ha manifestado la portavoz, Mili de la Maza. “Que muchos sanitarios que están en primera línea aún no se hayan vacunado y tampoco lo hay hecho el personal laboral en contacto diario con mayores no internos, y sin embargo que haya políticos que se precipiten sin miramientos a vacunarse es algo tan egoísta e insolidario que hemos de poner de nuestra parte para impedirlo”.

La portavoz de Ciudadanos ha explicado que con esta iniciativa lo que pretenden es plantear un “encuentro sosegado y constructivo entre las fuerzas políticas municipales, en el que se respalde respetar los protocolos sanitarios de vacunación en cualquier caso”, pero también, ha añadido que “se introduzcan criterios éticos dado que hay políticos que son sanitarios a los que se está llamando para vacunar, pero que su condición de liberados no apremia ha ello en un momento de tanta escasez de vacunas”.

El partido liberal intenta que los cargos se dispongan a pagar un precio por sus decisiones de interés meramente personal porque para De la Maza, la portavoz de Cs en Parres, “los que se aprovechan de su posición para conseguir una vacuna para sí o para los suyos son los que siguen enfangando a la clase política de este país. No es nuevo que se apunten privilegios los políticos de todos los colores, lo nuevo es que nos impliquemos todos en alejar a los que lo hacen de la vida pública, en este caso la prioridad marcada para acceder a la vacuna debe de respetarse por todos, y ejemplarmente por los políticos.”