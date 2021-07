Los vecinos de Granda impugnarán la licencia municipal

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido la licencia para la instalación de la nueva ITV de Granda "después de que todos los informes técnicos, medioambientales y de movilidad fueran positivos". Según estos informes, la solicitud cumple con todos los parámetros legales, por tanto, no conceder la licencia vulneraría la legalidad. Recuerda que se trata de una parcela calificada como suelo industrial en el Plan General de Ordenación.

Tal y como señaló la concejala Loli Patón en la última Comisión de Urbanismo, desde el Gobierno municipal se consideró oportuno ofrecer alternativas para contribuir a resolver la situación y minimizar los perjuicios para todas las partes implicadas, pero "la licencia es un acto reglado sujeto a normativa urbanística" y no concederla sería "un delito de prevaricación"

Los servicios municipales de Urbanismo y Movilidad, en los informes técnicos elaborados, concluyen que el aumento de tráfico que generará la ITV no supondrá un problema significativo para el resto de usuarios y el suelo donde se instalará no está contaminado, un hecho del que, según la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático no hay indicios documentales que apoyen su existencia en la parcela. "Estos resultados imposibilitan que el Ayuntamiento no conceda la licencia para la instalación de esta infraestructura"