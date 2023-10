Varias AMPAS piden mantener los bolardos instalados durante la pandemia en los colegios

Varias AMPAS defiende que se demostraron efectivos para advertir de la presencia escolar y alejar el aparcamiento de las puertas de los centros, ganando espacio temporalmente mientras se buscan alternativas más costosas o directamente su reforma. Admiten que no son la solución ideal pero cumplían su función. Entienden que "no se puede priorizar absurdas ganancias de aparcamiento en cada escuela, donde en ocasiones no existe siquiera ese problema, a costa de la seguridad y la salud de la comunidad escolar". En Más de Uno hemos hablado con uno de los padres críticos son la situación.

El concejal de tráfico, Pelayo Barcia, ha defendido que los bolardos no suponían una medida de seguridad vial. Añadía que al estar situada a la misma altura que la calzada por la que transitan los vehículos “conlleva un riesgo para los peatones mayor que con la configuración anterior, en la que algunos centros tenían una valla en la acera que actuaba como barrera física y que será repuesta”. “No podemos mezclar medidas sanitarias con medidas en favor de la seguridad vial, es dar la razón a los negacionistas, que veían la pandemia como un invento para imponer restricciones permanentes”, decía Barcia.

Este es el escrito íntegro que han hecho llegar las AMPAS al concejal:

"D. Pelayo Barcia Castañón

Concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público.

Estimado señor;

Varias de nuestras AMPAS asociadas nos han trasladado la petición para que le hagamos llegar al Ayuntamiento, y a su concejalía en particular, la solicitud de que no se retiren los bolardos colocados en los accesos de los colegios de la ciudad. En algunos casos como el CP Los Campos. El CP Montevil o el CP Nicanor Piñole ya se han retirado.

Queremos señalar que dichos elementos son una garantía de seguridad en los accesos de los colegios a la hora de la entrada y salida del alumnado. Muchos de ellos tienen en sus accesos aceras muy estrechas en las que no hay espacio para el agolpamiento de familias que se produce y es inevitable que se invada la calzada, al retirar los bolardos el riesgo de atropellos aumenta.

Es una medida que además no ha sido consensuada con la comunidad escolar, nos hemos enterado por la prensa de las intenciones de retirar dichos elementos en todos los colegios, haciendo mención a que se estudiaran medidas de seguridad para cada caso. Siendo así, entendemos que cualquier alternativa de seguridad ha de ser implementada antes de la retirada de estos y siempre contando con el conjunto de la comunidad escolar"