Tebas sobre el Sporting: "Si tiene una oferta yo le recomendaría que vendiese"

El Sporting vio reducido su tope salarial en 271.000 euros en el pasado mercado de invierno, bajando de 5.708.000 a 5.437.000. El del club gijonés es el décimocuarto tope salarial de la categoría, sólo por delante de Sabadell, Ponferradina, Castellón, Mirandés, Girona, Lugo, Málaga y Logroñés. El Real Oviedo tiene un tope salarial de 8.629.000 euros, 3.192.000 más que el Sporting tras el último ajuste de la La Liga.

Javier Tebas, su Presidente, en un encuentro telemático con los medios respondió a la pregunta de si el Sporting estaba obligado o no a vender jugadores para regularizar su situación actual, muy por encima del tope fijado por la asociación patronal: "Que esté excedido no tiene por qué significar la venta obligatoria de jugadores. Eso ya es una estrategia de cada club si considera que la debe realizar", aunque sí dio su propia opinión: "Personalmente creo que si tienes oportunidad de vender un jugador y te compensa pérdidas que tienes debes de hacerlo. No debes estar alargando la situación, porque tal como está el mercado las ofertas que se tengan sobre todo en la Liga Smartbank, al no ser de importes elevados, yo siempre recomendaría al club que vendiese". Tebas además advirtió al club que preside Javier Fernández, a la sazón Vicepresidente de la LFP, de que "si no vende le afectará a la masa salarial del año que viene, y eso es importante a la hora de la estrategia de los clubes, y ellos lo saben".

