El Sporting no se arruga ante nada ni ante nadie

Este Sporting tiene carácter. Lejos de amilanarse por el tempranero gol del Espanyol (con un presupuesto 7 veces mayor que el Sporting), el equipo de Gallego se vino arriba en la parte final del primer tiempo y logró equilibrar la balanza, con otro buen gol de Djurdjevic. El serbio, que ya suma 17, vio muy pronto la quinta amarilla que le tenía entre interrogantes en los últimos partidos, así que pronto supo que no podría jugar el próximo domingo (16:00 horas) en Ponferrada. Campuzano estará recuperado para tomar la alternativa.

Una mano de Dimata tras disparo de Gragera que árbitro y VAR consideraron involuntaria no fue castigada como penalti en el primer tiempo, pero sí penalizó el video arbitraje otra, también involuntaria, de Gaspar Campos para anular el 2-1 en el descuento de la primera parte. Milla Alvándiz había dado gol, pero tras ver las imágenes lo anuló.

En el segundo tiempo el Espanyol fue mejor. Dominó y creó las únicas ocasiones (no demasiadas), ante un Sporting replegado, sin salida ni acercamientos a área rival, y con Mariño de nuevo protagonista con un par de buenas intervenciones. El punto sumado no permite soñar, de momento, con el ascenso directo, pero sí consolidar al equipo gijonés en zona de play-off, con seis puntos de colchón sobre el séptimo, la Ponferradina, próximo rival en El Toralín. No perder el próximo sábado sería un gran resultado para el equipo de David Gallego.

El Sporting sigue siendo el único equipo profesional español invicto en su estadio, con 8 victorias y 6 empates en 14 partidos disputados.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO TRAS EL PARTIDO