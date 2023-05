Un sindicalista asturiano es expulsado de Turquía

Tino ha pasado la noche en comisaría. Retenido, no detenido porque no le imputaban cargos oficialmente. El Embajador español tuvo que intervenir para que les dejasen marcharse, no sin antes amenazarles y exigirles que se marchasen del país.

Casi sin dormir Tino nos atiende y nos cuenta lo que ha visto. "Turquía dista mucho de ser una democracia" afirma. Entiende que no podrá volver a entrar en el país porque ha quedado "fichado".

El peor momento que pasó, nos cuenta, fue cuando le advirtieron que podrían acusarle de colaborador terrorista, algo muy penalizado en el país otomano.