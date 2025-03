KELTIKHÉ 635

Scouts: una forma de vida

El movimiento Scout fue fundado en 1907 por Baden Powell. Sin embargo, sus años de historia y ser el movimiento juvenil con más gente implicada no es suficiente para que todo el mundo sepa lo que es. De hecho, sienten que son bastante desconocidos para quien no lo ha vivido. Es una forma de vida que requiere compromiso. Y eso, reconocen "no es para todos".