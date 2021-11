Rico: "No habrá problema con el tope salarial para fichar en enero"

"La confianza en Gallego es la misma que cuando llegó. Su trabajo está ahí y se ha ganado el respeto y la confianza. Esta racha negativa no debe empañar su trabajo. No tengo ninguna duda con él". Así ratificó esta mañana Javi Rico, Director Deportivo del Sporting, al entrenador en vísperas de recibir al Fuenlabrada en El Molinón, aunque cuando se le preguntó si podía asegurar al cien por cien que seguiría en el cargo tras el próximo partido la rotundidad ya no fue igual: "No me gusta hacer hipótesis sobre situaciones futuras" fue su respuesta.

Rico también se refirió a la plantilla actual y a los refuerzos en el próximo mercado: "Buscaremos reforzar la plantilla en enero y es posible que venga un delantero. No va a haber ningún problema al respecto del margen salarial si tenemos que afrontar algún fichaje en este próximo mercado".

Sobre Djurdjevic y su positivo por Covid comentó que "la vacunación es algo muy privado. Desde el club se ha insistido desde el primer día que lo mejor es vacunarse. Pero es una decisión personal. Yo confío en la vacuna, estoy vacunado y me gustaría que todos lo estuvieran, pero yo no puedo ni debo decir si hay quien esté vacunado y quien no", y apuntó que "Djuka seguirá hasta final de temporada salvo que llegue una oferta irrechazable", si bien matizó que "no hay necesidad de vender"

