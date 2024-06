Ramírez: "Están todos convencidos de que pueden hacerlo"

Rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez previa al partido de vuelta ante el Espanyol

OPCIONES: "Metiendo un gol estamos dentro de la eliminatoria. Tenemos que defender bien porque sabemos que vamos a tener ocasiones, pero no podemos desesperarnos. Por querer ganarlo en el minuto podemos perderlo en el dos si encajamos un gol"

CONFIANZA: "Estamos orgullosos de lo que hicimos el domingo, y de cómo compitieron. En el vestuario están todos convencidos de que vamos a competir y de que pueden hacerlo"

GOL ENCAJADO EN LA IDA: "Hubo goles similares en la temporada y soy muy crítico con esas acciones, no sólo por la pérdida sino porque no podemos quedarnos protestando. En los entrenamientos también insistimos en ello"

SU CONTINUIDAD: "No he pensado en ello si mañana no pasamos. Lo que hemos hablado es que el viernes y el sábado hay entrenamientos para preparar el partido del domingo. Si pasara otra cosa ya veremos cómo lo podemos organizar. Lo ideal en todo caso sería no dilatarlo mucho en el tiempo por respeto a todas las partes"

