Ramírez: "Si me ofrecieran mañana la renovación no decidiría aún nada"

Miguel Ángel Ramírez repasó esta mañana la actualidad del equipo, en las horas previas al viaje a Miranda de Ebro. Pendiente de la recuperación de Guiller Rosas que "va por buen camino" según Ramírez, el preparador explica que "la lesión de Campuzano es en un nuevo grupo muscular. Es una pena y quizás el tema psicológico le está condicionando en la recuperación".

Ramírez asegura que "si Rivera no está jugando más minutos es porque físicamente aún no se encuentra bien", y no lamenta haber celebrado por todo lo alto victorias en el primer tramo de la competición que ahora parecen tener menor valor: "El fútbol no se puede llevar de una forma plana; en Gijón es imposible, es muy intenso para lo bueno y lo malo. Lo que pasó era normal que pasara viniendo de donde veníamos. De estar sufriendo y mirando con miedo hacia abajo a vernos arriba y ganando, quién no se ilusiona con eso. Yo era el primero que decía que por qué teníamos que esperar a otras cosas. Yo aprendí que el vino bueno no lo guardo para ciertas ocasiones, si lo tengo en casa lo abro ya. Con esa filosofía vivo lo que nos está pasando ahora. Esa negatividad o tristeza tampoco tiene fundamento porque estamos muy cerca de todo, en la situación actual no la compro"

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ANTES DEL PARTIDO FRENTE AL MIRANDÉS