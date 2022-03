El plan de movilidad pretende que en 2030 la mitad del espacio público priorice la movilidad sostenible

El plan está pensado en el largo plazo y para ejecutarse por fases. Se prevé una inversión que ronda los 92 millones de euros, incluido el dinero que llegará de la UE y del gobierno asturiano. El plan completo puede consultarse en este ENLACE

El objetivo principal está claro. Ganar espacio para peatones y medios de transporte sostenibles como la bicicleta. Se conseguiría quitando protagonismo a un coche que a día de hoy representa el 46% de los desplazamientos en Gijón. Se pretende reducir al 40%. Las consecuencias repercutirían en nuestra calidad de vida, afirma el redactor del plan, Manuel Pineda.

Estos objetivos son "realistas y con los pies en el suelo", afirman. Entre otras cosas se recuerda que está prevista una pérdida de población en el entorno del 10%, a lo que se suma la esperada puesta en marcha del metrotrén y de las medidas incluidas en el propio plan.

La zona centro será la más "complicada" para circular en coche privado. Será considerada "área de prioridad no motorizada". Para no perjudicar a su entorno (barrios como Pumarín, Moreda y Viesques) se establecen "áreas de prioridad residencial", además de darle la calificación de "área singular" a la milla del conocimiento, el Piles y Nuevo Roces. Con este tipo de actuaciones se cree que se podrá reconducir el tráfico para que vaya por las vías más preparadas para ello.

De llevarse a cabo el plan de movilidad, este podría ser el aspecto de la ciudad en 2030

El Gijón del futuro

Ya se anunció que se pretende fomentar el uso de la bici o el transporte público, así como potenciar los entornos escolares seguros. Pero uno de los temas que más preocupa a los vecinos es qué pasará con los aparcamientos. Se estima que los cambios provocarán la pérdida de 1.400 plazas de aparcamiento existentes en la actualidad, pero Pineda adelanta que se compensará con plazas en parkings o reservando 1/3 de la zona ORA a los residentes en cada barrio.

Gijón tiene capacidad para asumir todos los cambios, según se refleja en los estudios de modelaje realizados. El metrotrén será fundamental para ello porque se estima que puede asumir un 15% de los desplazamientos actuales. En todo caso, deja claro el concejal de movilidad, Aurelio Martín, se trata de un plan que aún debe negociarse.

No hay un cronograma concreto para desarrollar todo el plan. Hay acciones que serán inmediatas y otras se irán asumiendo con el horizonte de 2030. El equipo de gobierno insiste en que este plan de movilidad no hace más que "concretar" los objetivos planteados en el plan de movilidad elaborado en el mandato de Foro y que no pudo llevarse a cabo. Recuerdan que ese documento fue apoyado por todos los grupos municipales.