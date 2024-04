Otra decepción a domicilio

El Sporting volvió a la andadas en el Martínez Valero, un estadio que va camino de convertirse en leyenda negra para el club rojiblanco. Ramírez planteó un sistema plagado de defensas (hasta 7), más Nacho Méndez con la posición retrasada en relación a anteriores encuentros. Sólo Gaspar, Djuka y Mario González tenían vocación ofensiva, de modo que los acercamientos a área rival brillaron por su ausencia, salvo en el arranque del partido.

Mourad, aprovechando un rechace, y Tete Morente en un disparo lejano que se comió Yáñez encarrilaron el partido para los locales, que vieron cómo antes del descanso se le anulaba un tercer tanto. Ramírez corrigió el sistema al descanso y el equipo fue más racional. La inspiración de Otero sirvió para acortar distancias (gol que a final de temporada puede tener un gran valor porque el golaverage particular queda favorable al Sporitng), pero el equipo no acertó con el segundo pese a las ocasiones de Mario González y del propio Otero.

En Elche vieron la quinta amarilla el delantero colombiano y Róber Pier, pero no Hassan que será baja ante el Villarreal B por la cláusula del miedo y que no aprovechó esta circunstancia para forzar la amonestación. Además no parece probable que ninguno de los 5 lesionados regrese ante el filial amarillo, que pese a ganar esta jornada es colista de la categoría.

ESCUCHA LAS REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS (RAMÍREZ, OTERO E IZQUIERDOZ) AL FINAL DEL PARTIDO