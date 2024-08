OTEA coincide en la posibilidad de ampliar el Paseo Gastro

El presidente de OTEA en Gijón, Ángel Lorenzo, ha mostrado su satisfacción por los datos y destaca que el verano está siendo bueno en hoteles y restaurantes. También tienen buenas expectativas para septiembre y final de año, aunque se trata de un visitante "menos previsor" que el veraniego.

OTEA está especialmente satisfecho con el resultado que ha obtenido la novedad de la semana grande. El Paseo gastro ha sido un éxito, dice, y se muestran dispuestos a estudiar cambios para el próximo verano. Coincide con la alcaldesa en que puede ampliarse, aunque pide estudiar más opciones que Poniente y el Arbeyal, que es lo anticipado por la regidora. Reconoce además que al tratarse de una experiencia piloto y novedosa, siempre hay cosas que mejorar. Ángel Lorenzo invita a los vecinos a que les expongan sus quejas para subsanarlas de cara a próximos años.

Le preguntamos además al representante de OTEA en Gijón sobre el debate de la ecotasa. No cree que sea necesaria en este momento porque "no tenemos un problema de masificación". Hay margen de mejora, trabajando siempre por evitar crecer demasiado. Entiende que la turismofobia no es general y recuerda que las playas asturianas en días de sol siempre han estado llenas.