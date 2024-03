Oliver Suárez, el concejal confiado

Oliver empezó hace más de 20 años como empresario ligado al mundo de la hostelería. Saber gestionar personas es el requisito principal para ser un buen empresario. Transparencia y coherencia son los ingredientes de un buen político. Actualmente se presenta como "Oliver", aunque en función de dónde está recuerda su papel como empresario o como político. Acostumbrado al "24/7", compagina ambos mundos, aunque parte de su actividad profesional la delega en su equipo de confianza.

El concejal no adscrito no se interesó por la política hasta la Universidad. En 2023 empezó su etapa en la política activa de la mano de Vox, partido que abandonó tras la crisis del Ficx que acabó con Vox fuera del tripartito. Previamente estuvo en el PP. Ahora no se siente huérfano de partido y se considera necesario en este mandato. No se marca plazos en política. Quiere "vivir la experiencia" y en el futuro verá si sigue o no en política. Sus objetivos son a corto plazo. Y confía en la negociación como medio para sacar adelante sus proyectos.

Reconoce que no fue un buen estudiante, aunque su vocación era la docencia. Iba para maestro de primaria, pero las ganas de tener su salario y ganar dinero le llevaron "demasiado pronto" al mundo empresarial. Nunca llegó a ejercer la docencia.

Oliver se describe como una persona a la que le cuesta decir que no y como una persona muy confiada. No cree que la gente le vaya a traicionar o quiera hacerle daño, aunque no niega que siempre hay sorpresas. En la política es posible hacer amigos y considera que lo más importante es el respeto. Más allá del "teatrillo" que son los plenos, el trato es bueno en general. Eso no quiere decir que todo el mundo le salude...