Moriyón: "El proyecto de Orlegi nunca llegó"

Entrevista en exclusiva con Carmen Moriyón, Alcaldesa de la ciudad, en ONDA CERO GIJÓN

CANDIDATURA MUNDIAL 2030: "El Mundial, tal y como estaba planteado, era imposible. Hasta noviembre de 2023 no se movía de los 350 millones de euros, y a partir de esa fecha se movió a los 150, pero no había ningún plan sobre quién va a poner el dinero y en qué plazos. Pero lo verdaderamente infranqueable fue que la Federación no daba solución a lo de los bajos de El Molinón: los quería cerrados dos meses. Así no podía afrontarlo el Ayuntamiento, y lo explicamos una y otra vez a todas partes...y no nos entendían".

REUNIÓN: "Nunca llegó el proyecto de Orlegi. Nos dijeron, un jueves, que había un plazo de 72 horas para una reunión, pero el Sporting se jugaba el ascenso y estábamos concentrados en eso. La gran transformación de esta ciudad es un equipo en Primera"

FUTURO: "Está a punto de concluirse un estudio de acciones a cortos, medio y largo plazo para el estadio, clarificando y delimitando muy bien cantidades y quién se encarga de cada responsabilidad. También una posible reforma, que si no está esta semana lo estará la que viene"

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE CARMEN MORIYÓN