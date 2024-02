Mentalidad hacia el trabajo

Dedicamos nuestra charla intergeneracional a comprender ambos puntos de vista. Elena nos cuenta cómo en los 70 cuando empezaban a trabajar en lo que se podía. Era la única forma de independizarse (o casarse). Yurena entiende que se peleó mucho por conseguir los derechos laborales como para ceder ahora.

Los jóvenes de hoy han vivido bajo el mantra de "si te formas y estudias trabajarás en lo que quieras". Y se encuentran con ofertas que les piden imposibles o que están mal pagados, o no les permiten conciliar con su vida. Pero rechaza tajantemente que no quieran trabajar. "Somos la generación más SÍ SÍ" de la historia. Muchos jóvenes si no están trabajando es porque siguen estudiando.

Elena reconoce que siempre tuvo suerte, pero no para todos fue así. Esperar al trabajo de sus sueños (si en realidad existe) era una quimera en la que no se pensaba.

Las mentalidades han cambiado.