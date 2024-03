El mayor enfado de Ramírez

El Sporting despachó uno de los peores partidos de la temporada en el campo del hasta entonces colista, el Amorebieta, que superó a los rojiblancos de principio a fin. La contundente derrota deja al Sporting fuera del play-off, a un punto del Racing que será su próximo rival el sábado a las 18:30 horas en El Molinón, partido para el que no quedan localidades.

Miguel Ángel Ramírez se mostró más crítico que nuca hacia su equipo: "No hemos estado nada bien en lo simple, lo básico. Los duelos, las disputas, los retornos... Ellos en eso se manejan muy bien y nosotros hemos estado muy mal. Sabemos que si fuera rendimos así no podemos ser un equipo que merece ascender. O cambiamos ya o no podremos estar arriba. Fuera hay que dar otra imagen para poder sumar. No sé si es el partido de mayor disgusto, me voy muy, muy enfadado porque es un partido en el que hemos estado muy, muy mal. Empezando por mí. Si no somos capaces de competir mejor fuera de casa no podremos merecer el ascenso. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y también hemos demostrado que puede ganarnos cualquiera cuando no hacemos las cosas debidamente. Cuando somos ese equipo que puede ganar a cualquiera cuando somos enérgicos, que insiste y repite ahí podemos ganar a cualquiera, pero si no somos ese equipo.... Lo que tenemos que hacer lo tenemos claro y cuando no somos así nos puede ganar cualquiera y pueden ser muy superiores. Hoy se ha demostrado. En ese manejo de la presión y lo externo también tenemos que ganar ahí y demostrar que estamos preparados para soportarlo. Los que mejor lo gestionen serán los que estén arriba"

