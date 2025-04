Matar lobos "a balazos" no tiene sentido

Ernesto Díaz no cree necesario controlar la población de lobos. En Asturias no se ha visto incrementada su población (unos 300 lobos) durante el periodo de especial protección, una protección que venía avalada por un dictamen científico avalados por el consejo de estado, recuerda Díaz. "No fue un capricho". Pero ahora creen que se están primando intereses particulares al margen de medio ambiente para permitir su caza. Ven incluso "ánimo de venganza".

El fondo quiere apelar a la ética y sensibilidad ambiental para entender que en una sociedad moderna no se pueden combatir lo daños del lobo "a balazos". Díaz añade que es otra falacia decir que la ganadería extensiva en Asturias está en peligro por los ataques de lobo. El fondo cree que existen medidas preventivas y de vigilancia que acabarían con ese problema de ataques, incluso creando empleo.

Se pone en marcha una campaña de crowfunding para recaudar fondos. Se destinarán a pagar los recursos legales y a promover actuaciones educativas y de mediación social. Está abierta hasta el 4 de mayo.