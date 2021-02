Lunes de NO Antroxu en Gijón. Hoy no habrá desfile de carnaval y no hemos escuchado a las charangas en ningún momento. Esta semana tan atípica la iniciamos en Onda Cero analizando con la alcalde de Gijón, Ana González, la actualidad municipal.

Además, viajamos con Galo Pablos, conocemos las preocupaciones de los vecinos de Granda por la ubicación en la zona de la nueva ITV y descubrimos citas culturales y apuntes de salud.