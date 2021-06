CON CHISCO GARCÍA Y JUAN GANCEDO

Más de Uno Deportes 10/06/2021

Javi Rico, Director Deportivo del Sporting, asegura que no vendería a Djurdjevic por 6 millones de euros, que Manu García no ha pedido marcharse, que Valiente tiene contrato y que Pelayo Suárez ha renovado. No reconoce el fichaje de Christian Rivera y asegura que hay acuerdo con Neftali para que se vaya.