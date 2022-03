Lamenta Ciudadanos la "falta de avances reales" en el Plan de Vías

No coincide el concejal de Ciudadanos, y consejero de la sociedad, Rubén Pérez carcedo. Cree que no se puede hablar de avances reales. E insiste en que la financiación del proyecto sigue completamente en el aire. Lo ha dicho en Onda Cero. Mantiene que "por mucho que la Alcaldesa trate de trasladar lo contrario, el único compromiso que ha conseguido arrancar es la elaboración de dos nuevos estudios que no harán más que seguir manteniendo paralizado este proyecto y provocando más dilaciones en su ejecución".

Pérez Carcedo se ha mostrado decepcionado con los resultados de la reunión mantenida ayer con el secretario general de Infraestructuras. "Ni siquiera se ha fijado la fecha para la celebración del Consejo de Administración por el que llevamos esperando desde que el pasado 11 de febrero se aprobara el estudio informativo", dice. Ha remarcado que la financiación del proyecto "sigue completamente en el aire" y no parece que vaya a despejarse el asunto en un corto plazo de tiempo.