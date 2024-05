Un jardín botánico (atlántico) al que prestamos poca atención

Nacho Zapico ya había visitado el Botánico en varias ocasiones a lo largo de estas dos décadas. Pero ahora mismo está en un momento que debería aprovecharse porque es algo único. Fundamentalmente por su carácter atlántico.

La historia del jardín es curiosa, y Nacho nos recuerda su relación con Cuba. Un viaje de ocio de Jesús Montes Estrada (Churruca) fue el germen de un equipamiento que intenta acercarse al público con nuevos formatos, como los conciertos. No sin polémica, que aquí en Gijón ya se sabe...

Hay muchos jardines botánicos en España. Pero en el caso de Madrid, que Nacho ha visitado, son muy diferentes. Por menos de 3 euros tenemos aquí al lado un espacio para perderse, pasear, disfrutar y aprender. Nuestro viaje de hoy nos recuerda una vez más que no tenemos tanto que envidiar a otras ciudades.

PD. Por si no lo sabías, Take That sigue dando conciertos.