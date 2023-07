Jaime Mayor Oreja anima a "no esconder la fe"

Jaime Mayor Oreja ha criticado en Onda Cero que vivimos una etapa en la que "huimos de la verdad" porque nos hemos vuelto cómodos y "la fe es incómoda". Aunque no seamos creyentes, dice, la fe es relevante, y aspiran a que no sea necesario esconderla, sin que eso signifique imponerla. Aunque se muestra contrario a Leyes como la relativa al aborto o la eutanasia porque las considera una "forma de esclavitud" que nos retrotrae a tiempos pasados, el ex ministro cree necesario recuperar el tiempo necesario para pensar.

NEOS no aspira a ser un partido político. Es una alternativa que está empezando a sembrar para recoger luego. Saben que se dirigen a "una minoría", pero están convencidos de que los valores cristianos son fundamentales para evitar que la transición que vive occidente sea una fracaso. "Hay civilización gracias a la fe".

El acto de esta tarde en Gijón será el preámbulo a la presentación oficial, prevista para el último trimestre en Oviedo.