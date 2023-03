677.985.985

Si has sufrido una agresión sexual no estás sola

El inicio la semana pasada del conocido como "Me Too asturiano" ha supuesto un incremento de llamadas al centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales (677.985.985). Allí las víctimas reciben una ayuda personalizada e integral, sin importar si quieres denunciarlo o no. Lo importante es que sepan que no están solas.