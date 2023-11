"Haremos lo posible para que esa planta no sea una realidad"

Acaba de abrirse el plazo de información pública sobre la planta de pirólisis que se quiere instalar en el musel. Hasta el 30 de abril de 2024 se podrán presentar alegaciones a un proyecto que cuenta con gran rechazo social en Gijón. El Ayuntamiento no ha decidido aún si alegará, pero sí tiene claro que "la zona Oeste no se puede convertir en un vertedero".

Aunque el debate no es empleo vs contaminación, Salvador destaca que para tratar 200.000 toneladas de residuos plásticos que se reciclarían en esa planta, solo se crearían 69 empleos. Defienden que hay otro tipo de industrias que no contaminarían y crearían más puestos de trabajo. Son algunas de las razones de la oposición frontal a la planta.

Preguntado por si su socio de Gobierno, el PP, comparte la postura de Foro, ha señalado que el PP dice que si hay contaminación con esta planta, no la van a apoyar, con lo que confía en que sea así. "Con esa diez chimeneas, colonia no es precisamente lo que van a emitir", ha ironizado.