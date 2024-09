Habrá reunión con el Ministerio a finales de septiembre o principios de octubre

Carmen Moriyón ha ratificado su compromiso con lo acordado en el Consejo Social. Con el rechazo a un vial en superficie. La regidora ha confirmado que hace unas semanas desde el Ministerio de Transportes, en una conversación telefónica, le confirmaron que habrá reunión a tres bandas a finales de este mes o principios de octubre.

La regidora da por hecho que el Ministerio trabaja en una opción que no es el soterramiento. Asegura que habrá que ver qué alternativas se ofrecen para estudiarlas y debatirlas, pero ha abogado por tener siempre una postura firme de rechazo a toda opción que no incluya el soterramiento. Continuar con una respuesta firme y una voz única.

Ha recordado, además, que ella misma ya rechazó ante el Ministerio una opción no soterrada y así se plasmó en la Declaración Institucional y en la reunión previa del Consejo Social.

En nombre del Gobierno asturiano ha estado presente el viceconsejero de Infraestructuras. Jorge García, al igual que la alcaldesa, ha asegurado no tener ninguna notificación oficial y conocimiento de que en breve está prevista una reunión.

Reunión de la mesa de trabajo del Vial de Jove en el Ayuntamiento de Gijón | OCR Gijón

Los vecinos han insistido en la postura defendida hasta ahora. No aceptarán otra opción que no sea la soterrada y están dispuestos a salir de nuevo a la calle. De hecho esperan que de hacerlo, y creen que será necesario, la movilización sea masiva. Varios se han quejado del poco peso que Asturias tiene en Madrid y han interpelado a los representantes de los partidos políticos que estaban presentes. "¿Qué han hecho ustedes hasta ahora?".

Varias voces han advertido que el rechazo de Gijón a una opción no soterrada no pueda ser aprovechado por el Ministerio para no hacer nada bajo la justificación de que los gijoneses no quisieron. "No se puede consentir tampoco", ha recalcado la alcaldesa .