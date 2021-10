Gallego: "Somos muy grandes, y unidos muy poderosos"

Varios cientos de aficionados presenciaron en Mareo el último entrenamiento del Sporting, previo al derbi de mañana, cita que se perderán Christian Rivera (lesión), Gaspar y Puma Rodríguez, ausentes por estar con sus selecciones. Volverá Guille Rosas, tras dos semanas ausente por un problema muscular, y todo apunta a que lo hará directamente al once inicial..

David Gallego, en rueda de prensa, aseguró que "nuestra gente nos multiplica, nos da ese plus de energía que siempre va bien" y afirmó sentirse "muy protegidos y con la sensación de que somos muy grandes, y unidos muy poderosos". Sobre la ausencia de los aficionados en el estadio Gallego reconoció que "mejor tenerla presente, pero no nos sentiremos separados. Apoyamos cien por cien la decisión de las peñas y del club, y aceptamos lo que han decidido. Sabemos que van a estar ahí, aunque no les veamos físicamente".

Sobre su equipo el técnico del Sporting argumentó que "ha sido una semana muy buena de trabajo y con el equipo en un momento óptimo para competir. Me quito el sombrero ante mis futbolistas" y sobre las palabras de Babin explicó que "aplaudo el grado de motivación de mi jugador y de todo el equipo".

El Sporting saldrá mañana a las 18:45 horas desde el Estadio de El Molinón en dirección a Oviedo, y está prevista la presencia de un buen número de seguidores rojiblancos para despedirles.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO PREVIA AL DERBI