Gallego obligado a tirar del filial

No son buenas las noticias que llegan de Mareo en el inicio de la semana. David Gallego podría tener hasta 9 bajas para el partido ante la Real Sociedad B, en un plantilla con sólo 20 futbolistas profesionales (casi el 50%) si finalmente no se recuperan a tiempo Aitor y Rosas y se confirman los problemas de Campuzano y Berto. El ex del Espanyol se lesionó solo en el entrenamiento del lunes, en un mal gesto, y sufre un esguince de tobillo, mientras que el avilesino tiene molestias musculares. Aitor participa con el grupo, pero sigue pendiente de evolución, y Rosas entra en la fase decisiva, pero sería absurdo forzar y que sufriera una nueva recaída. Pablo Pérez, operado ayer, y Gaspar, Gragera, Puma y Djurdjevic (todos ellos con sus selecciones) son baja segura

Con este panorama al entrenador del Sporting sólo le queda Fran Villalba en ataque, con Pedro, Nacho Méndez y Rivera por detrás. Una opción sería doblar el lateral zurdo, con Kravets por detrá y Pablo García por delante, y si no sólo tiene una opción: tirar del filial. Hoy hasta 9 jugadores del B se entrenaron a sus órdenes: Coto, Trabanco, Nacho Martín, Boza, Queipo, César García, Lucas Suárez, Oyón y Santamaría; varios de ellos estarán en la convocatoria del próximo viernes.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE PICHU CUÉLLAR EN LA RUEDA DE PRENSA DE HOY