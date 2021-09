Gallego: "Decir que José Alberto nos tiene tomada la medida es un absurdo"

El Sporting quiere retornar a la senda de la victoria el próximo domingo ante el Málaga (El Molinón, 16:00 horas), un rival que vendrá con José Alberto López y Pablo Álvarez al frente del cuerpo técnico y con tres futbolistas con pasado rojiblanco: Dani Martín (que cedido por el Betis jugará por primera vez en contra del Sporting), Dani Barrio (que no llegó a debutar con el primer equipo gijonés) y Peybernes.

Guille Rosas será la principal ausencia por lesión para el choque, por unas molestias musculares que posiblemente le tengan en el dique seco hasta el derbi del próximo 9 de octubre. Bogdan le reemplazará en el once inicial, si bien no parece que vaya a haber demasiados modificaciones más en el mismo. Con Marc Valiente algo cuestionado por su actuación en Ipurúa y Puma Rodríguez ya disponible por completo, sólo en esas posiciones podría valorar Gallego algún cambio, con la presencia de Berrocal como compañero de Babin y del panameño en banda izquierda.

El técnico rojiblanco confirmó la ausencia de Rosas asegurando que "esta semana no podemos contar con él, no me gusta hablar de plazos con lesiones musculares" y habló muy bien del Málaga: "Es un equipo con una propuesta ofensiva muy atractiva, con jugadores que tienen llegada. Tenemos que hacer un gran partido para contrarrestar sus virtudes. José Alberto conoce a los jugadores y la casa, pero los protagonistas son los jugadores. Nos ganó el año pasado, pero es un absurdo decir que José Alberto nos tiene tomada la medida. No sé si merece jugar el domingo, porque ya parece que vamos a perder... Perdimos los dos partidos ante el Mirandés porque tenían muy buen equipo, como perdimos otros"

Sobre cómo ha sido la semana tras perder en Ipurúa Gallego explica que "el equipo es muy estable, ni cuando gana se viene arriba ni cuando pierde abajo. Ha pasado algo que le pasa a todos los equipos del Mundo, que ha perdido un partido", y respecto a las posibilidades de cambios en el once comenta que "seguro sacaremos el que creemos va a ser el mejor equipo posible para ganar"

El partido será dirigido por el colegiado navarro Galech Apezteguía, con el auxulio en el VAR del riojano Ocón Arráiz.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO PREVIA AL PARTIDO ANTE EL MÁLAGA